Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο CAS για τη μεταγραφή του Κωστούλα - Το ιστορικό της υπόθεσης

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε τη νομική οδό και κατέθεσε προσφυγή στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης (CAS), με σκοπό να ανατραπεί η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ σχετικά με τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον. Το Δικαστήριο της ΕΠΟ είχε αποδεχθεί την προσφυγή της Αγίας Άννας, ενός συλλόγου από τη Μαγνησία, που αξίωσε από τους «ερυθρολεύκους» την αποπληρωμή ποσοστού από τα έσοδα της πώλησης του νεαρού επιθετικού στους «γλάρους» της Premier League.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος να αποπληρώσει στην Αγία Άννα Μαγνησίας ποσό, που αντιστοιχεί στο 3% των εσόδων από τη μεταγραφή του Κωστούλα, αλλά και μία πρόσθετη οφειλή 10 χιλιάδων ευρώ. Η αξίωση του συλλόγου από τη Θεσσαλία, προκύπτει κατόπιν συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία είχε αγοράσει από την Αγία Άννα τον Μπάμπη Κωστούλα σε μικρή ηλικία.

Η διοίκηση των Πειραιωτών, η οποία διαφώνησε με την ετυμηγορία του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, αποφάσισε να προσφύγει στο ανώτατο διαιτητικό όργανο, το περίφημο CAS, που εδρεύει στη Λωζάνη, με σκοπό την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης. Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για την τύχη της υπόθεσης από τον Μάιο και έπειτα και το συνολικό ποσό που αφορά η προσφυγή της Αγίας Άννας Μαγνησίας προσδιορίζεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ.