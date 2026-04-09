Επική γκάφα: Εκδρομέας «μπερδεύει» εκπομπές - «Χαιρετισμούς στην Ανθή και τον Ιορδάνη»

Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, με πλοία και ΚΤΕΛ να ετοιμάζονται για αναχωρήσεις. Ο Γιώργος Τσελίκας βρέθηκε εκεί για ρεπορτάζ, συνομιλώντας με ταξιδιώτες λίγο πριν την επιβίβασή τους.

Την παράσταση όμως έκλεψε μια εκδρομέας, όταν ο ρεπόρτερ την πλησίασε για συνέντευξη. Η κυρία, μπερδεύοντας τις εκπομπές, έστειλε χαιρετισμούς «στην Ανθή και τον Ιορδάνη», με τον Δημήτρη Οικονόμου να ακούγεται στο στούντιο να σχολιάζει χαμογελώντας.

Ο Τσελίκας την ενημέρωσε ότι το ρεπορτάζ ήταν για τον ΣΚΑΙ, αλλά η γυναίκα διόρθωσε με χιούμορ: «Καλημέρα Δημήτρη, Καλό Πάσχα σε όλους! Πάμε κι εμείς Πάσχα στην Πάρο με πεζοπορικό σύλλογο».

Η σύντομη αυτή και αστεία στιγμή έγινε αμέσως viral, χαρίζοντας γέλια και στα social media, ενώ ανέδειξε την ευρηματικότητα και το κέφι των εκδρομέων του Πάσχα.