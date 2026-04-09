Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό τις ημέρες του Πάσχα - Αναλυτικά οι ώρες

Τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των πασχαλινών ημερών, με τις αλλαγές να ξεκινούν από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).

Τα ΜΜΜ θα ολοκληρώσουν τα τελευταία δρομολόγιά τους πριν από τις 23:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ. Τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα δρομολόγια θα κινηθούν ως εξής:

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10′ νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′ Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα)

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′. Δείτε τα τελευταία δρομολόγια

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026