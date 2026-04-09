Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό τις ημέρες του Πάσχα - Αναλυτικά οι ώρες
Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ. Τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.
Τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των πασχαλινών ημερών, με τις αλλαγές να ξεκινούν από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).
Τα ΜΜΜ θα ολοκληρώσουν τα τελευταία δρομολόγιά τους πριν από τις 23:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ. Τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα δρομολόγια θα κινηθούν ως εξής:
Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10′ νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′ Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα)
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′. Δείτε τα τελευταία δρομολόγια
Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.