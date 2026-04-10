Μητροπολίτης Γαβριήλ: «Μια γυναίκα μπορεί να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, να γίνει διάκονος»

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ ήταν καλεσμένος της Αθηναΐς Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τον Διάβολο, τους εξορκισμούς, τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορεί να βοηθήσει τη θρησκεία! «Οι γυναίκες και οι άντρες είμαστε ίσοι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικό φύλο, να έχουμε διαφορετικούς ρόλους, αλλά είμαστε ίσοι μεταξύ μας και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστός μας. Στη δική μου, και νομίζω σε πάρα πολλές, Μητροπόλεις, το μισό ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται ως υπάλληλοι είναι οι γυναίκες και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, ακριβώς γιατί γνωρίζουν πράγματα σε τομείς που εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να ανταποκριθώ.

Στο κομμάτι το οποίο παρεξηγεί ο πολύς κόσμος και για την εποχή μας είναι δύσκολο να το καταλάβει είναι ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να χειροτονηθεί ιερέας. Και το λέω πάρα πολύ απλά γιατί αυτό είναι και το πρόβλημα. Μια γυναίκα μπορεί στην Εκκλησία να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Γιατί; Γιατί υπάρχει στην Εκκλησία μια παράδοση η οποία μέσα στους αιώνες εδραιώθηκε πλέον έτσι όπου η χάρη της ιεροσύνης να είναι για τους άντρες χωρίς να αποκλείεται η γυναίκα να μπορεί να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, να γίνει διάκονος. Κάτι το οποίο στην πρώτη χιλιετία συνέβαινε κατά κόρον. Η Διακόνισσα κάνει ό,τι κάνει ο Διάκονος. Βοηθάει τον ιερέα να μπορεί να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία. Μπαίνει και στο ιερό, πιάνει τον Χριστό με τα χέρια του, μεταδίδει τον Χριστό στους ανθρώπους όταν έρχονται να κοινωνήσουν».

«Ο Διάβολος διαβάλλει τη σχέση μας με τον Θεό»

«Ο Διάβολος ο οποίος, τι ήταν, ήταν άγγελος και ο οποίος αποφάσισε ότι μπορούσε να βάλει τον εαυτό του στη θέση του Θεού, το έκανε και έπεσε λόγω του εγωισμού του και γι’ αυτό τον λόγο αυτή η πτώση του διαβόλου είναι και η απαρχή της δικής του ας το πούμε διακονίας, η οποία ποια είναι, να μας βάλει και τους δυο μας να απομακρυνθούμε από τον Θεό. Πρώτα θα μας βάλει να μαλώσουμε μεταξύ μας και μετά να απομακρυνθούμε και από τον Θεό. Γιατί αυτό θέλει ο διάβολος εξ ου και Διάβολος διαβάλλει. Διαβάλλει τη σχέση μας με τον Θεό.

Η μόνη εξουσία που έχει ο Διάβολος είναι αυτή που του δίνουμε εμείς. Όσο περισσότερο τον πιστέψουμε, όσο περισσότερο του ανοίξουμε θέση και χώρο για να μπει στη ζωή μας, τόσο περισσότερη δύναμη και θα αποκτήσει. Όσο περισσότερο βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας και τον αφήσουμε απέξω, τόσο θα μειώνεται και η δύναμη του. Θυμηθείτε κάτι ταινίες του Χόλιγουντ που οι μάγισσες έπαιρναν δύναμη όσο τις φοβόντουσαν οι άνθρωποι, αντλούσαν τη δύναμη από το φόβο των ανθρώπων; Κατά αυτή την έννοια λειτουργεί και ο Διάβολος».

«Ο Θεός δεν επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να κυριευθεί από ένα ακάθαρτο πνεύμα»

«Όταν οι άνθρωποι έρχονται και μας λένε μου κάνανε μάγια, φοβόμαστε, να μας διαβάσετε μια ευχή, τι λέμε στους ανθρώπους και τι πρέπει να λέμε στους ανθρώπους: να έχετε συχνή επαφή με το Άγιο Ποτήριο. Όσο πιο συχνά μπορείτε να λαμβάνετε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό σας προστατεύει ως ασπίδα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο Διάβολος να νικήσει τον Χριστό, ό,τι και να πιστεύουμε, ό,τι και να νομίζουμε.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν κυριευθεί από κάποιο πονηρό πνεύμα είναι ψυχιατρικά προβλήματα. Γι’ αυτό και τα περισσότερα παραδείγματα τα οποία έχουμε μας οδηγούν σε αυτές τις ανησυχίες των ανθρώπων, οι οποίες φυσικά και υπάρχουν όταν περισσότερο πιστέψεις ότι ο Διάβολος είναι στη ζωή σου και όχι ο Χριστός. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός σε έναν άνθρωπο να κυριευθεί από ένα ακάθαρτο πνεύμα.

Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος που είναι εξειδικευμένος στο να διακρίνει αν κάποιος έχει κυριευθεί από κάποιο ακάθαρτο πνεύμα ή όχι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο που θα έρθει να μου πει: αισθάνομαι ότι με έχει κυριεύσει ο Διάβολος, είναι εξομολογήσου, να σου διαβάσω τη συγχωρητική ευχή για ό,τι έχεις κάνει. Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα».

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκκλησία

«Μερικές φορές συμβουλεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ θα έπρεπε να το κάνω ενδεχομένως περισσότερο γιατί είναι πολύ εύκολο. Δεν το κάνω για δύο λόγους. Πρώτον γιατί θέλω να εξασκώ τη μνήμη μου, να μην ξεχνάω πράγματα και δεύτερον έρχομαι από μια γενιά η οποία μεγαλώσαμε το βιβλίο, έχουμε εικόνα στο χέρι μας τι σημαίνει σελίδα, άρα λοιπόν μπορούμε να ψάξουμε μέσα σε μια βιβλιοθήκη και να βρούμε αυτά τα οποία θέλουμε. Δεν θεωρώ ότι σε πάει πίσω, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να κουράσεις τον εγκέφαλό σου λίγο και να μην βρεις την τροφή μασημένη και έτοιμη.

Παρά ταύτα η τεχνητή νοημοσύνη αν εφαρμοστεί στις επιστήμες που χρειαζόμαστε όπως την ιατρική, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ θα βοηθήσει στη γνωμάτευση και τη θεραπείακαι, αλλά και στο να φθηνήνει το προϊόν της ιατρικής που αυτό είναι τελικά που προβληματίζει τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ ακριβή η υγεία και ο χώρος υγείας και από την άλλη θα είναι πολύ πιο ακριβής και πολύ πιο προσβάσιμη στον κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει να τις βάλουμε όρια.

Και εδώ η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει. Εμείς σαν Μητρόπολη πήραμε την πρωτοβουλία και φτιάξαμε ένα πρώτο τέτοιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Το ονομάσαμε LogosGPT και πήραμε ό,τι πιο αντικειμενικό υπάρχει όσον αφορά εκδόσεις των πηγών της Εκκλησίας, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, Πατέρες Εκκλησίας, Αποστολική Πατέρες, αντικειμενικά κείμενα, κριτικές εκδόσεις, όχι τυχάρπαστα ευρήματα και τα βάλαμε σε μια βιβλιοθήκη, η οποία θα μπορεί μέσα από την τεχνογνωσία που έχει το ChatsGPT να γίνει κάτι πάρα πολύ εύχρηστο. Αυτό το οποίο βλέπω μέχρι στιγμής από τη χρήση που έχουν οι άνθρωποι, είναι ότι το έχουν αγκαλιάσει και γι’ αυτόν τον λόγο και το έκανα, γιατί με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση».