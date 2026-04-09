Πάσχα με «σύμμαχο» τον καιρό: Ηλιοφάνεια την Κυριακή μετά το άστατο Μεγάλο Σάββατο

Και τη Μεγάλη Παρασκευή οι βροχές θα είναι λίγες και περιορισμένες, με τη θερμοκρασία λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις πιο αυξημένες κυρίως στην ανατολική χώρα.

Το πρωί λίγες βροχές θα σημειωθούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Κρήτη. Από το μεσημέρι σύντομες μπόρες αναμένονται και στη Θράκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές γύρω από τα ορεινά της ανατολική Στερεάς. Το βράδυ θα επικρατήσει καλός καιρός χωρίς βροχές σε όλη τη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 17-20, εκτός από τη Θράκη όπου δε θα ξεπεράσει τους 11-13°C.

Ο καιρός φέτος είναι με το μέρος του Πάσχα! Η Μεγάλη Παρασκευή κυλά με ήλιο στις περισσότερες περιοχές και λίγες μόνο βροχές σε Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει χωρίς προβλήματα. Το Μεγάλο Σάββατο φέρνει λίγη περισσότερη συννεφιά και ασθενείς, τοπικές βροχές, όμως η Ανάσταση θα πραγματοποιηθεί με καλό καιρό. Η Κυριακή του Πάσχα είναι ιδανική για σούβλισμα, με ήλιο και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 22 βαθμούς. ✨ Καλή Ανάσταση!

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη



Στην Αττική θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με μικρή πιθανότητα για ασθενή βροχή το μεσημέρι στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-18 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-18 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες κυρίως 4-5 μποφόρ.

Μεγάλο Σάββατο: Συννεφιά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας



Το Μεγάλο Σάββατο θα επικρατήσει περισσότερη συννεφιά κυρίως στην ανατολική χώρα, με τοπικές βροχές το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες βροχές μόνο γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα, με τον υδράργυρο να φτάσει το μεσημέρι εκεί τους 15-18, ενώ στη δυτική χώρα τους 18-21°C.

Κυριακή του Πάσχα: «Σύμμαχος» ο καιρός για το παραδοσιακό γλέντι



Την Κυριακή του Πάσχα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στη Θράκη και τα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 19-22 στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δε θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.