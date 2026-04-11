Οι πασχαλινές αποδράσεις της showbiz - Κατάνυξη και ανεμελιά στην Ελλάδα και σε μακρινούς προορισμούς

Ευκαιρία να ξεκουραστούν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους βρήκαν παρουσιαστές, τραγουδιστές, ηθοποιοί και influencers και πήραν τις βαλίτσες τους φεύγοντας για αγαπημένους προορισμούς ή για προορισμούς που ήθελαν να εξερευνήσουν αυτό το Πάσχα.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας επέλεξαν το Λιμένι στη Μάνη και η influencer θέλησε να μοιραστεί με τους followers της φωτογραφίες από τις ανέμελες στιγμές τους.

Στην αγαπημένη της Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Φαίη Σκορδά και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες ανήρτησε στο instagram ένα βίντεο στο οποίο καθισμένη στην θέση του συνοδηγού, απολαμβάνει την βόλτα μπροστά από τον Λευκό Πύργο.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έφτασαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Τήνο. «Πάσχα... πρόβα καλοκαιριού» σχολίασε ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του, ενώ η σύντροφός του έγραψε στο story που ανήρτησε: «Νιώθω τεράστια ευλογία που ήρθα και πάλι στα σκαλιά σου», καθώς βρέθηκε στην Παναγία της Τήνου.

Στην Πάτμο - όπως κάθε χρόνο - η Τζένη Μπαλατσινού που μοιράστηκε μαζί μας μέσω social media στιγμές από την καθημερινότητά της.

Την Αράχωβα επέλεξαν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προκειμένου να περάσουν το πρώτο τους Πάσχα μαζί. Μάλιστα η τραγουδίστρια ανέβασε ένα story στο instagram μέσα από το αυτοκίνητο, καθώς έφταναν στον αγαπημένο τους προορισμό και μαζί φυσικά ήταν και ο τετράποδος φίλος του Δημήτρη, όπως είδαμε σε άλλο story.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της θέλησαν να περάσουν τις πασχαλινές τους διακοπές στην Κέρκυρα και μάλιστα η παρουσιάστρια πριν ταξιδέψει στο αγαπημένο νησί ζήτησε από τους followers της να της προτείνουν μέρη που αξίζει να επισκεφθεί.

Η Στεφανία Γουλιώτη επέλεξε το μακρινό Περού και όπως έγραψε στη λεζάντα «Το να μένεις στην έρημο σε συνδέει με την δύναμη της αποσύνδεσης. Το βράδυ... γιατί η μέρα προσφέρεται για αδρεναλίνη».

Η Σοφία Παυλίδου βρέθηκε στο Λέτσε της Ιταλίας και ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες από τις βόλτες της στη «Φλωρεντία του ιταλικού Νότου» όπως συνηθίζεται να αποκαλούν την πόλη. «Περπατώντας στους δρόμους του Ιστορικού Κέντρου στο Λέτσε, νιώθεις σαν να ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο» έγραφε η λεζάντα.