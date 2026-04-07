Πώς γιόρτασαν οι celebrities το Καθολικό Πάσχα - Αγκαλιές, χαμόγελα και λαγουδένια αυτιά

Το Καθολικό Πάσχα γιόρτασαν οι celebrities την Κυριακή 5 Απριλίου και μοιράστηκαν με τους followers τους στα social media στιγμές ανεμελιάς και χαράς. Πρώτη και καλύτερη η Khloe Kardashian που ευχήθηκε Χριστός Ανέστη ποστάροντας φωτογραφίες με την οικογένειά της.

Σε πασχαλινό mood και η Μέγκαν Μάρκλ.

Με την υπέροχη οικογένειά της πέρασε το Πάσχα η Πάρις Χίλτον.

«Καλό Πάσχα και από εμάς, με το μικρό, αστείο λαγουδάκι μας» έγραψε η Λίλι Κόλινς στην λεζάντα των φωτογραφιών που πόσταρε.

«Καλό Πάσχα σε όλους!!! Η μαμά τα έδωσε όλα φέτος και φρόντισε το λαγουδάκι του Πάσχα να είναι πραγματικά καλό με τον Sidney γιατί ήταν τόσο καλό παιδί φέτος! Έχω σχεδιάσει μια τόσο ξεχωριστή μέρα για αυτόν» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Kelly Osbourne.

Χαμογελαστή και η Μαράϊα Κάρεϊ μας ευχήθηκε «Καλό Πάσχα».