Πάσχα στην TV: Η Μαρινέλλα φωτίζει τις οθόνες μας

Το Πάσχα έφτασε και η ελληνική τηλεόραση φορά τα γιορτινά της για να κρατήσει συντροφιά σε όσους επιλέξουν να ψυχαγωγηθούν μέσα από τα κανάλια. Οι περισσότερες επιλογές έχουν να κάνουν με μουσικές παραστάσεις, ενώ η ΕΡΤ γεμίζει το πρόγραμμά της με παραδοσιακά γλέντια, ήθη και έθιμα των Άγιων ημερών, καθώς επίσης και τις Θείες λειτουργίες από τη Μητρόπολη Αθηνών, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ξεχωρίζει το αφιέρωμα στη Μαρινέλλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall, η συναυλία για τον Αντώνη Βαρδή και αν θέλουμε κάτι πιο light υπάρχουν και οι καλύτερες στιγμές του φετινού «Just the 2 of us».

MEGA

Το Μεγάλο κανάλι αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα, την ερμηνεύτρια που με το ταλέντο και την καθηλωτική της ενέργεια σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική σκηνή. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου (21.00) θα μεταδοθεί η τελευταία μουσική εμφάνιση της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού στην τηλεόραση, στο συγκινητικό αφιέρωμα «Μαρινέλλα, μα εσύ ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μας».

Πρόκειται για μια βραδιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό που τη λάτρευε και συνεχίζει να τη λατρεύει! Η Μαρινέλλα υποδέχεται τον αγαπημένο της φίλο Αντώνη Ρέμο, καθώς και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε ντουέτα γεμάτα συναίσθημα, αξεπέραστες ερμηνείες και σπάνιο καλλιτεχνικό εκτόπισμα.

ALPHA

Το Μεγάλο Σάββατο, αμέσως μετά την Ανάσταση (00.10) το κανάλι της Κάντζας θα μεταδώσει το μουσικό πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall του Λονδίνου». Ο καλλιτέχνης - φαινόμενο, θα μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό τη «μαγική» ατμόσφαιρα της αξέχαστης συναυλίας του στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου. Πλαισιωμένος από μία 60μελή συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, ο τραγουδιστής παρουσιάζει μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς, θα απολαύσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας, που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου.

ΣΚΑΪ

Το Μεγάλο Σάββατο (23.15) το κανάλι του Νέου Φαλήρου παρουσιάζει το μουσικό πρόγραμμα «Αντώνης Βαρδής: Με μια αγκαλιά τραγούδια». Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ τίμησε τον σπουδαίο συνθέτη Αντώνη Βαρδή σε μία μεγάλη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τραγουδούν (αλφαβητικά) οι: Στάθης Αγγελόπουλος, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Βαρδής, Γλυκερία, Σταμάτης Γονίδης, Πέγκυ Ζήνα, Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος. Ειδική συμμετοχή από τη Χάρις Αλεξίου και συμμετέχει τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός.

OPEN

Αμέσως μετά την Ακολουθία της Αναστάσεως (00.15) το κανάλι της Παιανίας παρουσιάζει το «Just Party» με τον Νίκο Κοκλώνη. Πρόκειται για ένα special εορταστικό επεισόδιο με τις μεγάλες επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών που έχουν τραγουδήσει στην σκηνή του «J2US». Ανάμεσά τους, ο Σταμάτης Γονίδης, ο Λευτέρης Πανταζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πάνος Κιάμος, ο Θοδωρής Φέρρης και η Ιουλία Καλλιμάνη.

Την Κυριακή 12 Απριλίου (13.45) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου παρουσιάζουν το «Ραντεβού το Πάσχα», έναν πεντάωρο μαραθώνιο γλεντιού με πολύ χορό και ατελείωτη διασκέδαση με αγαπημένους τραγουδιστές, αλλά και ξεχωριστούς καλεσμένους! Η Τζένη Κατσίγιαννη, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, ο Σταύρος Φωτιάδης, ο Χρήστος Πάζης, ο Κυριάκος Κυανός, ο Κωνσταντίνος Κουφός και η Σοφία Δανέζη, ερμηνεύουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το λαϊκό και δημοτικό τραγούδι. Στο πλατό θα βρίσκονται επίσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Τάσος Ντούγκας, η Άννα Ζηρδέλη, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο Δημήτρης Σαράντος, ο Νίκος Γιάννης, η Σταυρούλα Χρυσαειδή και η Εύη Σαλταφερίδου.

Το βράδυ του Πάσχα (20.50) έρχεται στους δέκτες μας το «Just Γλέντι» με τις επιτυχίες των τραγουδιστών που έχουν ξεσηκώσει το κοινό στο πλατό του «J2US». Η Λένα Ζευγαρά, η Γωγώ Τσαμπά, ο Γιάννης Καψάλης, ο Μανώλης Κονταρός, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος, ο Γιώργος Βελισσάρης, η Ξένια Βέρρα, η Έφη Θώδη και μαζί τους, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Στάθης Αγγελόπουλος και σε special guest εμφάνιση η Kαίτη Γαρμπή τραγουδούν σε ένα τρίωρο γλέντι.

ΕΡΤ1

Το Μεγάλο Σάββατο η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» (09.00) με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη μα ξεναγεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στη Νάξο, με επίκεντρο την εκκλησία της Παναγίας της Αργοκοιλιώτισσας και τη σπουδαία ιστορία που τη συνοδεύει. Στο κλίμα των πασχαλινών εθίμων, η εκπομπή μεταφέρει το κοινό στην Κέρκυρα, όπου αναβιώνει το εντυπωσιακό έθιμο των «Μπότηδων», ενώ ζωντανή σύνδεση με το Άγιον Όρος αναδεικνύει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο βιώνεται εκεί η Μεγάλη Εβδομάδα. Στην εκπομπή φιλοξενούνται ο Σπύρος Πούλης και η Άννα Κουτσαφτίκη.

Η εορταστική «Παρέα» (23.00) του Γιώργου Κουβαρά στήνει το Αναστάσιμο γλέντι και στο στούντιο καταφθάνουν οι: Βίκυ Καρατζόγλου, Άγγελος Ανδριανός, Ελένη Φουντά, Ναταλία Δραγούμη, Σωτήρης Καλυβάτσης, Κούλης Νικολάου, Νίκη Σερέτη, Ορέστης Τζιόβας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Νικόλας Βαφειάδης, Ζωή Κρονάκη, Παύλος Παπαδημητρίου, Μαίρη Αυγερινοπούλου και Κωνσταντίνος Τσολάκης.

Την Κυριακή του Πάσχα η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» (09.00) στήνει γλέντι στη Νάξο. Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης μάς λένε την πρώτη καλημέρα από την παραλία της Αγίας Άννας, σε ένα γιορτινό σκηνικό γεμάτο μουσική και κέφι, με τα τραγούδια της Ελένης Λεγάκη, τις μελωδίες από το βιολί του Στέφανου Κουκουλάρη και καλεσμένη τη Θάλεια Ματίκα.

Τη Δευτέρα του Πάσχα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται (15.00) στον καναπέ του «Στούντιο 4» την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή.

ΕΡΤ2

Το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης θα μεταδώσει ζωντανά τις Ιερές Ακολουθίες των ημερών. Το Μεγάλο Σάββατο (08.00) μεταδίδει την Ακολουθία του Εσπερινού & τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, απευθείας μετάδοση από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (23.00) σε απευθείας μετάδοση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της Αναστάσεως και την Αναστάσιμη Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία.

Την Κυριακή του Πάσχα (11.00) θα δούμε την Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, απευθείας από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΕΡΤ3

Το Μεγάλο Σάββατο (17.30) θα παιχτεί σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΡΤ3 «Καστροπολιτείες – Ναύπακτος». Με οδηγό τον Τάσο Νούσια, η εκπομπή μάς ταξιδεύει στη Ναύπακτο, αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική της σημασία και το εντυπωσιακό κάστρο της, φωτίζοντας παράλληλα σημαντικές στιγμές της ιστορίας που σημάδεψαν την περιοχή και την Ευρώπη.

Στις 19:30, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, θα μεταδοθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Οι υφάντρες» που μάς μεταφέρει στη Βλάστη Κοζάνης. Εκεί ένα πρωτοποριακό κέντρο υφαντικής ενίσχυσε για δεκαετίες τις γυναίκες της περιοχής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της δημιουργίας, της συλλογικής μνήμης και της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Στις 22.00, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Αναπαραστάσεις». Στη Μάρπησσα Πάρου, τη Μεγάλη Παρασκευή, ένα ολόκληρο χωριό μεταμορφώνεται σε ζωντανό σκηνικό πίστης, μέσα από τις αναπαραστάσεις των Θείων Παθών.

Στις 23.00 η ΕΡΤ3 μεταδίδει την Ακολουθία της Παννυχίδος και την Τελετή της Αναστάσεως, σε απευθείας μετάδοση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Την Κυριακή του Πάσχα (11.00) θα μεταδοθεί ο Εσπερινός της Αγάπης, απευθείας από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.

Στις 15.00, μέσα από την εκπομπή «Κυριακή στο χωριό ξανά», ταξιδεύουμε στην καρδιά της Κυρτώνη Φθιώτιδας, ένα χωριό με δύο ονόματα: Κυρτώνη και Κολάκα. Η παράδοση ζωντανεύει με θρυλικά τσάμικα και καγκέλια στα σοκάκια και την πλατεία, ενώ η Γωγώ Τσαμπά, η Ντίνα Νικολάου και η ξακουστή γιαγιά Ευμορφία μάς καλούν να συμμετάσχουμε στη γιορτή της ζωής, του τραγουδιού και του χορού.

Στις 23.30 θα μεταδοθεί η συναυλία κλασικής μουσικής «Η Ανάσταση». Πρόκειται για τη Δεύτερη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ που ζωντανεύει στο Φεστιβάλ Μάλερ της Λειψίας 2023 με την Gewandhausorchester Leipzig υπό τη διεύθυνση του Andris Nelsons.

Τη Δευτέρα του Πάσχα (10.00) στην εκπομπή «Το Αλάτι της Γης» ο Λάμπρος Λιάβας υποδέχεται περισσότερους από 100 τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές σε έναν καταπράσινο ελαιώνα, αναδεικνύοντας την πίστη, τη συγκίνηση και τη χαρά του ελληνικού Πάσχα. Ο Βασίλης Καρφής παρουσιάζει τα έθιμα και τα χορευτικά δρώμενα, ενώ οι μουσικοί Ηλίας Πλαστήρας και Φραγκίσκος Τζιωτάκης μάς μυούν στις τοπικές παραδόσεις της Ηπείρου και της Κύθνου.

Στις 20.00, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Για τα πανηγύρια». Στο Καλαμπάκι Δράμας, το παραδοσιακό έθιμο του Κουρμπανιού, που έφεραν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, ζωντανεύει με κατάνυξη: οι κάτοικοι στολίζουν την εκκλησία, περιφέρουν την εικόνα του Αγίου Αθανασίου και ετοιμάζουν το φαγητό για το κοινό γλέντι.