Μαρινέλλα: Η Μαρίκα Σουέζ που έκλεψε την παράσταση στη σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες»

Η Μαρινέλλα ήξερε πάντα να μαγεύει το κοινό είτε στις πίστες, είτε στο θέατρο, είτε στο σινεμά. Κατάφερε όμως να το μαγέψει και στην τηλεόραση, το 2000, όταν συμμετείχε στη σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» της ΕΡΤ, που βασιζόταν στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη και σκηνοθέτησε ο Κώστας Κουτσομύτης.

Εκεί, η Μαρινέλλα υποδύθηκε τη Μαρίκα Σουέζ, την αρχηγό ενός περιπλανώμενου θιάσου (μπουλούκι) στην Ελλάδα του 1940-1950. Η υπόθεση ξεκινά από την Κατοχή και φτάνει μέχρι τον Εμφύλιο ακολουθώντας τη ζωή και τις περιπέτειες των ανθρώπων του θεάτρου σε αυτήν την τόσο ταραγμένη εποχή. Η σειρά δεν εστιάζει μόνο στην επιβίωση του θιάσου, αλλά και στα πάθη, στις προδοσίες και στους έρωτες των μελών του, που καθρεφτίζουν τη μοίρα μιας διχασμένης χώρας. Εμβληματική είναι η κόντρα και η σχέση της Μαρίκας με την κόρη της (Κάτια Δανδουλάκη), μια σχέση γεμάτη μυστικά και ανταγωνισμό.

Τα γυρίσματα

Η σειρά της ΕΡΤ χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ φροντισμένη παραγωγή, αφού οι συντελεστές ήθελαν να αποδώσουν πιστά την εποχή όπου διαδραματίζεται το story. Πολλά από τα εξωτερικά πλάνα γυρίστηκαν στην Καστοριά, η οποία πρόσφερε το ιδανικό σκηνικό για τη μεταπολεμική Ελλάδα.

Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν επίσης στα λουτρά Υπάτης και Αιδηψού γιατί διατηρούσαν την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’40 και του ’50 και έβγαζαν μια κοσμοπολίτικη, αλλά ταυτόχρονα και παρηκμασμένη γοητεία των λουτροπόλεων της εποχής εκείνης.

Πίσω από τις κάμερες

Η επιλογή της Μαρινέλλας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρίκας Σουέζ αρχικά προκάλεσε αίσθηση. Ο Κώστας Κουτσομύτης και ο Γιάννης Ξανθούλης πίστεψαν αμέσως ότι η θεατρικότητά της ταίριαζε απόλυτα στην αρχηγό του μπουλουκιού και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.

Όπως αποκάλυψε ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, Άγγελος Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Μαρινέλλα γέμιζε το αυτοκίνητό της με τρόφιμα και τα μοίραζε κρυφά σε μοναστήρια και σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη στις περιοχές όπου βρίσκονταν, χωρίς τότε να το γνωρίζει κανείς από την παραγωγή.

Το soundtrack

Η μουσική της σειράς θεωρείται κλασική πλέον, καθώς η Μαρινέλλα έδωσε έναν διαφορετικό, πιο θεατρικό ήχο σε αυτή τη δουλειά της. Τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και Γιάννη Ξανθούλη είναι συγκινητικά και απογειώνονται με την ερμηνεία της μεγάλης μας τραγουδίστριας.

Η σειρά είναι διαθέσιμη στο ERTFLIX, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και εκεί μπορεί να δει κανείς και τα 18 επεισόδια. Πλάι στη Μαρινέλλα και την Κάτια Δανδουλάκη παίζουν επίσης οι: Γιώργος Βογιατζής, Νέλλη Αγγελίδου, Γιώργος Τσισόπουλος, Έφη Ροδίτη, Υβόννη Μαλτέζου, Δημήτρης Καμπερίδης, Γιώργος Χριστοδούλου, Νατάσα Μανίσαλη, Γιώργος Παπαδημητράκης, Χρήστος Στεργιόγλου, Μαρίνα Ψάλτη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ιωάννα Παππά, Θάλεια Ματίκα και Θωμάς Παπαναστασίου.