Κως: Συνελήφθη 59χρονη με πάνω από 25.000... κροτίδες και πυροτεχνήματα

Mετά από πληροφορίες και έρευνα που ακολούθησε βρήκαν στο κατάστημά της μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων και κροτίδων.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη σύλληψη μίας 59χρονης στην Κω προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας του νησιού, καθώς μετά από πληροφορίες και έρευνα που ακολούθησε βρήκαν στο κατάστημά της μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων και κροτίδων, που επρόκειτο να διαθέσει στην αγορά.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 25.840 κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα, τα οποία κατασχέθηκαν. Σε βάρος της 59χρονης κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία παραπομπής της στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.

