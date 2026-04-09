Μια διαδρομή πίστης: Υπεραθλητής κολύμπησε από την Κω μέχρι τη Νίσυρο για να εκπληρώσει το τάμα του

Μια διαδρομή πίστης, πάθους και θυσίας. Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε ο υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων και διασώστης του ΕΚΑΒ Γιώργος Δούβας, ο οποίος διένυσε κολυμπώντας τα 10 ναυτικά μίλια που χωρίζουν την Κω από τη Νίσυρο, προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απόσταση αυτή καλύφθηκε μέσα σε επτά ώρες.

«Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω», δηλώνει ο Kαλαματιανός «υπεράνθρωπος», ο οποίος δηλώνει ότι η πίστη του είναι εκείνη που πάντα τού δίνει δύναμη.

Πώς αποφάσισε να κάνει το ακατόρθωτο

Ο Γιώργος Δούβας, με καταγωγή από την Καλαμάτα, διαμένει στην Κω. Όπως δηλώνει ο ίδιος, όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά το νησί της Κω το 2016, ταξίδεψε στη Νίσυρο με καραβάκι.

«Καθώς πηγαίναμε με το καραβάκι, κάτι σαν να μπήκε μέσα μου και λέω, κάποια στιγμή αυτό θα το κάνω κολυμπώντας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με λιγότερο από 1,5 μήνα προετοιμασίας, κατάφερε να κολυμπήσει 20 χλμ. σερί.

Οι δυσκολίες και ο «φύλακας- άγγελος»

Ο Γιώργος Δούβας αναφέρει πως, σε όλη αυτή τη διαδρομή, οι ψηλοί κυματισμοί ήταν εκείνοι που τον δυσκόλεψαν περισσότερο. Ωστόσο και πάλι η πίστη του τού έδωσε ώθηση να συνεχίσει και να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια.

«Είχα τον καιρό που με έσπρωχνε και σκεφτόμουν ότι με έσπρωχνε η Παναγία», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Συνοδοιπόρος του ήταν καρδιακός του φίλος, ο οποίος τού έδινε τροφή και δύναμη.

6 χλμ για την Παναγία τη Σπηλιανή

Η προσπάθειά του, όμως, δεν τελείωσε με το που έφτασε στην Κω. Έτρεξε ακόμα 6 χλμ. προς την Παναγία τη Σπηλιανή.

«Δεν υπάρχει δεν μπορώ, μόνο δεν θέλω», τονίζει δίνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας σε όσους εγκατέλειψαν ή δεν προσπάθησαν ποτέ.