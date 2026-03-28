Μητέρα μικρού Μπεν: Η στιγμή που πίστεψα ότι ο «Αλέξης» ήταν ο γιος μου

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, η Κέρι Νίνταμ θυμάται όταν πέταξε για την Ελλάδα πεπεισμένη ότι είχε εντοπίσει επιτέλους τον γιο της, Μπεν Νίνταμ, ο οποίος εξαφανίστηκε ως νήπιο στην Κω το 1991.



Ο άνδρας που της υπέδειξαν - ο οποίος αναφέρεται ως «Αλέξης» σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας - είχε την κατάλληλη ηλικία και εντυπωσιακή ομοιότητα με τις παιδικές φωτογραφίες του Μπεν. Δεν έμοιαζε καθόλου με τη δική του οικογένεια, κάτι που ενίσχυσε την υποψία ότι ίσως είχε απαχθεί.

Το περιστατικό αποκαλύπτεται σε ρεπορτάζ της Sun, στο οποίο η Κέρι Νίνταμ μιλά ανοιχτά για την πιο επώδυνη ψευδαίσθηση της ζωής της. Παρά την ισχυρή διαίσθησή της, τα τεστ DNA απέδειξαν χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο «Αλέξης» δεν ήταν ο Μπεν. Η Κέρι δυσκολεύτηκε να το αποδεχτεί, φτάνοντας στο σημείο να πιστεύει ότι τα δείγματα είχαν αλλοιωθεί. «Ένιωθα ότι ήταν ο Μπεν. Ήμουν σίγουρη και όταν δεν ήταν, με διέλυσε», είπε. Παρά την απογοήτευση, οι δυο τους κράτησαν επαφή και εξακολουθούν να επικοινωνούν μέσω social media.

Δέκα χρόνια μετά

Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, η Κέρι παραδέχεται ότι δεν μπορεί να περάσει ξανά την ίδια διαδικασία. Κι όμως, περιμένει τώρα τα αποτελέσματα DNA για έναν άνδρα στις ΗΠΑ, του οποίου η σύντροφος επικοινώνησε μαζί της πιστεύοντας ότι ίσως είναι ο Μπεν.



Η Κέρι, που ζει πλέον στην Τουρκία, παραμένει επιφυλακτική: δεκάδες άνθρωποι έχουν εμφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια - μόνο πέρυσι ήταν τρεις.

Η μητέρα δύο παιδιών, που ήταν μόλις 19 όταν εξαφανίστηκε ο Μπεν στην Κω, εξηγεί ότι η αβεβαιότητα είναι επώδυνη, αλλά η ψεύτικη ελπίδα ακόμη περισσότερο. «Δεν το κάνω πια. Είναι πολύ επώδυνο. Πλέον μοιάζει με διαδικασία αποκλεισμού», λέει.



Ανάμεσα σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο για έναν άνθρωπο πίστεψε πραγματικά ότι μπορεί να είναι ο γιος της: τον «Αλέξη».

Τέσσερα τεστ DNA

Η Κέρι παραδέχεται ότι η εμπειρία την «κατέστρεψε ψυχολογικά». Έκαναν τέσσερα διαφορετικά τεστ DNA - όλα αρνητικά. «Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Ούτε εκείνος μπορούσε. Αυτό ήταν το πιο οδυνηρό», λέει.



Ο «Αλέξης», που προερχόταν από εύπορη οικογένεια Ρομά, ξεχώριζε εμφανισιακά: ξανθός, με μπλε μάτια, σε αντίθεση με τους συγγενείς του. Ένας συνάδελφός του επικοινώνησε εκ μέρους του με την Κέρι μέσω της σελίδας «Help Find Ben Needham». «Δεν ήθελε να μάθει η οικογένειά του ότι σκεφτόταν πως ίσως είχε απαχθεί - έπρεπε να το κρατήσουμε διακριτικό για χάρη του», είπε η Κέρι.

Η συνάντηση στην Ελλάδα

Μετά το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα, η Κέρι πίστεψε ότι ίσως είχε γίνει λάθος. Έτσι ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της για να τον συναντήσει. «Ήταν σαν να τον είχα βρει. Ένιωθε το ίδιο», λέει.



Επικοινωνούσαν μέσω μεταφραστή, αλλά η σύνδεση ήταν άμεση. Έκαναν ιδιωτικές εξετάσεις, ακόμη και σύγκριση DNA με την κόρη της Κέρι. Περίμεναν τρεις εβδομάδες για τα αποτελέσματα — και πάλι αρνητικά.

Παρά τα επαναλαμβανόμενα τεστ, η απάντηση δεν άλλαξε. «Έπρεπε να το δεχτώ. Ήταν τρομερά επώδυνο. Από τότε δεν μπορώ να το ξανακάνω», λέει.



Παρόλα αυτά, ο «Αλέξης» παρέμεινε στη ζωή της και βοήθησε ακόμη και σε έρευνες. «Δεν υπήρξε ποτέ άλλος άνθρωπος με τον οποίο ένιωσα τέτοια σύνδεση. Θα ήμουν περήφανη αν ήταν ο Μπεν».

«Ο Μπεν ζει»

Παρά τις θεωρίες ότι ο Μπεν μπορεί να έχει πεθάνει, η Κέρι παραμένει βέβαιη ότι ζει. Οι έρευνες δεν έχουν βρει ποτέ στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο. Πιστεύει ότι ίσως απήχθη, καθώς τη δεκαετία του ’90 υπήρχαν κυκλώματα εμπορίας παιδιών στην Ελλάδα. «Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πέθανε. Για μένα, ο Μπεν είναι αγνοούμενος και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον βρω».