Σοβαρό τροχαίο στη Δραπετσώνα - Κανονικά η κυκλοφορία στην περιφερειακή

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Δραπετσώνας, έπειτα από σοβαρό τροχαίο συνέβη στη Δραπετσώνα νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (6/4), με τρία φορτηγά να συγκρούονται με δύο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη στην Περιφερειακή Δραπετσώνας, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων.

Μάλιστα, το ένα από τα φορτηγά είναι βυτιοφόρο φορτωμένο με καύσιμο και φαίνεται πως υπάρχει διαρροή καυσίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή δεν ήταν εκτεταμένη, ωστόσο ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας. Κλειστά θα παρέμειναν για λίγη ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Δραπετσώνας, με εκτροπή της κίνησης οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η διακοπή κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε από το ύψος της ιχθυόσκαλας έως και το ύψος της πύλης Ε1.