Σοβαρό τροχαίο στη Πάτρα - Τούμπαρε τζιπ και εγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Απριλίου επί της οδού Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα ένα τζιπ να αναποδογυρίσει και να εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό μία τετραμελής οικογένεια.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24, ένα αυτοκίνητο παραβίασε πινακίδα στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρούστηκε με το τζιπ, το οποίο κατέληξε αναποδογυρισμένο στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία.



Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον σοβαρό τραυματισμό, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.



Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.