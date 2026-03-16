Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και «ξήλωσε» κολωνάκια

Ζημιές σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 43χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην περιοχή του Πειραιά. Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (16/3), με τον 43χρονο να χάνει τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου του στην οδό Θερμοπύλων, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα 4 σταθμευμένα οχήματα και να «ξηλώσει» κολωνάκια.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που έφτασαν στο σημείο, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν του έκαναν αλκοτέστ και το αποτέλεσμα έδειξε 1,19mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα και αναμένεται να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ του αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης και του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.