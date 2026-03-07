Θεαματική μείωση 27% στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα καταγράφεται στην Αττική το πρώτο εξάμηνο μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Τα δεδομένα δείχνουν σαφή βελτίωση στην εικόνα της οδικής ασφάλειας, ενώ καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τόσο οι αυστηρότερες διατάξεις του νέου ΚΟΚ όσο και η εντατικοποίηση των ελέγχων από την Τροχαία.

Πτώση στα θανατηφόρα τροχαία

Στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκαν 54 θανατηφόρα τροχαία στην Αττική, έναντι 74 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, δηλαδή μείωση περίπου 27%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον αριθμό των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα.

Οι νεκροί στην άσφαλτο μειώθηκαν από 75 σε 57, καταγράφοντας πτώση περίπου 24% μέσα σε έναν χρόνο.

Μείωση και στα σοβαρά τροχαία

Η πτωτική τάση αποτυπώνεται και στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Συγκεκριμένα:

πριν την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ είχαν καταγραφεί 69 σοβαρά τροχαία,

ενώ στο εξάμηνο που ακολούθησε ο αριθμός μειώθηκε σε 46, δηλαδή περίπου 33% λιγότερα.

Παράλληλα, οι σοβαρά τραυματίες μειώθηκαν από 75 σε 49, καταγράφοντας πτώση περίπου 35%.

«Έκρηξη» στους ελέγχους για αλκοόλ

Την ίδια περίοδο σημειώθηκε θεαματική αύξηση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 (έως 20/2) πραγματοποιήθηκαν περίπου 480.000 αλκοτέστ, έναντι περίπου 69.000 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Παρά τον πολλαπλάσιο αριθμό ελέγχων, οι οδηγοί που βρέθηκαν θετικοί παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα:

6.078 οδηγοί το τελευταίο εξάμηνο

5.967 οδηγοί την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ μειώθηκε αισθητά, από περίπου 8,6% σε 1,3%.

Τροχαία Αττικής: «Η εικόνα είναι ενθαρρυντική»

Για τα στοιχεία αλλά και τις αλλαγές που καταγράφονται στη συμπεριφορά των οδηγών μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αστυνομικός υποδιευθυντής και τμηματάρχης του Τμήματος Συντονισμού & Ε.Ο.Δ. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Όπως ανέφερε, «η εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο εξάμηνο είναι πράγματι ενθαρρυντική και μας γεμίζει με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα του συνδυασμού του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της εντατικοποίησης των ελέγχων».

Ο ίδιος σημείωσε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζεται στην άσφαλτο αποτελεί μια σημαντική επιτυχία, ωστόσο η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής.

Πιο προσεκτικοί οι οδηγοί

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των οδηγών.



«Παρατηρούμε μια σταδιακή αλλά σαφή μεταστροφή. Οι οδηγοί γνωρίζουν πλέον ότι οι ποινές δεν περιορίζονται μόνο σε χρηματικά πρόστιμα, αλλά περιλαμβάνουν και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά».

Γιατί μειώθηκαν τα θετικά αλκοτέστ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μείωση του ποσοστού των θετικών αλκοτέστ, παρά την τεράστια αύξηση των ελέγχων.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «το γεγονός ότι πραγματοποιούμε περισσότερους ελέγχους αλλά βρίσκουμε λιγότερους οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ δείχνει ότι το μήνυμα "αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί" αρχίζει να εμπεδώνεται. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ».

Οι βασικές αιτίες των τροχαίων

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, ορισμένοι παράγοντες εξακολουθούν να ευθύνονται για μεγάλο αριθμό ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την Τροχαία:

η υπερβολική ταχύτητα παραμένει η βασική αιτία θανατηφόρων τροχαίων,

η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση προκαλεί συχνά επικίνδυνη απόσπαση προσοχής,

ενώ για τους δικυκλιστές η μη χρήση κράνους εξακολουθεί να αποτελεί κύρια αιτία σοβαρών τραυματισμών.

Νέα επιχειρησιακή στρατηγική της Τροχαίας

Με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ άλλαξε και η επιχειρησιακή προσέγγιση της Τροχαίας Αττικής.



Στην αιχμή των ελέγχων βρίσκεται η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), η οποία έχει ενισχυθεί σε προσωπικό και εξοπλισμό.



Οι δράσεις της επικεντρώνονται σε:

στοχευμένα μπλόκα

αιφνιδιαστικούς ελέγχους

παρεμβάσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αξιοποιηθούν και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως έξυπνες κάμερες και ψηφιακά συστήματα καταγραφής παραβάσεων.

«Η πρόληψη σώζει ζωές»

Η Τροχαία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόληψη, με ενημερωτικές δράσεις για την καλλιέργεια οδικής παιδείας από νεαρή ηλικία.



«Η καταστολή είναι αναγκαία, αλλά η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές μακροπρόθεσμα», επισημαίνει ο κ. Παπαγεωργίου.

«Η αυστηρότητα του ΚΟΚ προστατεύει την ανθρώπινη ζωή»

Απαντώντας σε όσους θεωρούν τον νέο ΚΟΚ υπερβολικά αυστηρό, ο ίδιος σημειώνει, «ο νέος ΚΟΚ δεν είναι τιμωρητικός νόμος. Είναι ένας νόμος που προστατεύει τον συνετό οδηγό, τον πεζό και τον συνεπιβάτη. Όποιος σέβεται τους κανόνες δεν έχει τίποτα να φοβηθεί».

Το μήνυμα προς τους οδηγούς

Κλείνοντας, ο αστυνομικός υποδιευθυντής απευθύνει ένα απλό αλλά σαφές μήνυμα, «κάθε φορά που πιάνουμε το τιμόνι κρατάμε στα χέρια μας όχι μόνο τη δική μας ζωή αλλά και των άλλων. Οδηγείτε με σύνεση, χωρίς βιασύνη και με σεβασμό στους κανόνες. Ο προορισμός έχει αξία μόνο όταν φτάνουμε σε αυτόν με ασφάλεια».