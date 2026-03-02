Σαφάρι ελέγχων για τα ηλεκτρικά πατίνια – Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια και το κράνος

Στο «στόχαστρο» της Τροχαίας τα ηλεκτρικά πατίνια: 180 έλεγχοι και βροχή προστίμων για κράνος. Η εικόνα των ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.) να ελίσσονται ανάμεσα στα αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πλέον καθημερινότητα. Ωστόσο, η ελευθερία που προσφέρουν στην κίνηση δεν συνεπάγεται και απουσία κανόνων. Αυτό κατέστησε σαφές η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, η οποία πραγματοποίησε μια στοχευμένη εξόρμηση την 25η Φεβρουαρίου 2026, θέτοντας στο μικροσκόπιο την οδική συμπεριφορά των χρηστών ελαφριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα στοιχεία της επιχείρησης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) επικεντρώθηκαν στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα; Σε συνολικά 180 ελέγχους, βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις που αφορούσαν αποκλειστικά τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλεκτρικά πατίνια Δήμος Αθηναίων

Το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις οδηγούς κυκλοφορούσε χωρίς κράνος προκαλεί προβληματισμό, καθώς η χρήση του δεν αποτελεί προαιρετική σύσταση, αλλά νομική υποχρέωση που συνδέεται άμεσα με την επιβίωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Η κίνηση αυτή της Τροχαίας έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους των χρηστών και των πολιτών:

Στα Θετικά (Υπέρ):

Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας: Η χρήση κράνους μειώνει δραστικά την πιθανότητα σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, ειδικά σε ένα περιβάλλον με πυκνή κυκλοφορία.

Οριοθέτηση της Κυκλοφορίας: Οι έλεγχοι υπενθυμίζουν στους χρήστες Ε.Π.Η.Ο. ότι αποτελούν μέρος του οδικού δικτύου και οφείλουν να ακολουθούν τον Κ.Ο.Κ., προστατεύοντας παράλληλα τους πεζούς.

Πρόληψη Ατυχημάτων: Η συνεχής παρουσία της αστυνομίας λειτουργεί αποτρεπτικά για επικίνδυνες συμπεριφορές (π.χ. οδήγηση σε πεζοδρόμια ή αντίθετα στο ρεύμα).

Τα Αρνητικά (Κατά):

Έλλειψη Υποδομών: Πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι η καταστολή δεν αρκεί, όταν δεν υπάρχουν ασφαλείς ποδηλατόδρομοι, αναγκάζοντάς τους να κινούνται δίπλα σε βαρέα οχήματα.

Κόστος και Πρακτικότητα: Η μεταφορά ενός κράνους για σύντομες διαδρομές ή για χρήστες share-and-ride πατινιών θεωρείται από κάποιους αποτρεπτικός παράγοντας για τη χρήση αυτών των οικολογικών μέσων.

Αποσπασματικότητα: Υπάρχει η κριτική ότι οι έλεγχοι είναι «εξορμήσεις» και όχι μια διαρκής, οργανωμένη στρατηγική παιδείας.

Φωτογραφία αρχείου: Ηλεκτρικά πατίνια (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣEUROKINISSI)

Το μήνυμα των αρχών

Η Τροχαία Αττικής διαμήνυσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Στόχος δεν είναι η τιμωρία, αλλά η ομαλή ένταξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην αστική κινητικότητα. Η οδική ασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη και το κράνος, στην περίπτωση των Ε.Π.Η.Ο., είναι το μοναδικό «σασί» που προστατεύει τον οδηγό.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. για τα ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.)

Για να αποφύγεις τα πρόστιμα και, κυρίως, για να μετακινείσαι με ασφάλεια, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει τα εξής:

• Υποχρεωτικό Κράνος: Είναι απαραίτητο για όλους τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., ανεξάρτητα από την ταχύτητα ή τη διαδρομή.

• Όρια Ταχύτητας: Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα: 25 χλμ/ώρα. Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται (έως 6 χλμ/ώρα).

• Πού επιτρέπεται η κίνηση: Σε ποδηλατόδρομους (όπου υπάρχουν). Στο δεξί άκρο του οδοστρώματος σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ/ώρα. Απαγορεύεται η κίνηση σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

• Ηλικιακά Όρια: Από 12 ετών και άνω για οχήματα με ταχύτητα έως 6 χλμ/ώρα. Από 15 ετών και άνω για οχήματα με ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα.

• Ακουστικά & Κινητά: Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ακουστικών και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση (εκτός αν υπάρχει hands-free με ανοιχτή ακρόαση).

• Μεταφορά Επιβατών: Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου στο πατίνι. Είναι όχημα για έναν και μόνο αναβάτη.

• Νυχτερινή Οδήγηση: Υποχρεωτική η χρήση αντανακλαστικού γιλέκου ή άλλου αντανακλαστικού εξοπλισμού για να είστε ορατοί από τους άλλους οδηγούς.