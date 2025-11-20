Αθήνα: Πού απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια, νέες θέσεις στάθμευσης - Ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός

Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια τίθεται πλέον σε ισχύ στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, όπως κάνει γνωστό ο Δήμος Αθηναίων, ξεκινά η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κανονισμού κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.).

Ο νέος κανονισμός ψηφίστηκε στην 33η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος - σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων - είναι η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η προστασία του δημόσιου χώρου.



Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο και βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια. Προωθούμε τη μικροκινητικότητα στην πόλη, αλλά με ξεκάθαρους κανόνες σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Με τον νέο κανονισμό απαγορεύεται η κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. στα πεζοδρόμια, γύρω από την Ακρόπολη, στην Ερμού και την Αιόλου, ενώ θέτουμε όρια ταχύτητας και δημιουργούμε 1.574 θέσεις στάθμευσης για πατίνια εταιρειών εκμίσθωσης σε 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης. Προστατεύουμε με πράξεις την προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας».



Η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, σημείωσε: «Ο νέος κανονισμός είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς από τα στελέχη του Δήμου, που εργάστηκαν για μήνες με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων και της καλύτερης οργάνωσης στον δημόσιο χώρο. Πιστεύουμε ότι η μικροκινητικότητα είναι μέρος της λύσης στα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αθήνας, για αυτό προωθούμε μία συνεκτική πολιτική στοχεύοντας σε μια πόλη που λειτουργεί καλύτερα για όλους και δίνει ελπίδα για το αύριο».