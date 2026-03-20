Δύο νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι έπεσαν σε live μετάδοση - «Δεν ήταν σκηνοθετημένο»

Σε ζωντανή σύνδεση σε εκπομπή του Ionian Tv, με θέμα τα ατυχήματα στις ράγες του τρένου στην Πάτρα, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου, συνέβη κάτι τουλάχιστον... παράδοξο. Την ώρα που δημοσιογράφος συνομιλούσε με μια γυναίκα, η οποία εξηγούσε πώς είχε πέσει με το ποδήλατό της στο ίδιο σημείο, εξαιτίας των γραμμών του τρένου που διασχίζουν τον δρόμο, ένα πατίνι, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, πέρασε από το ίδιο σημείο.

Η ρόδα του πατινιού σφήνωσε στις ράγες, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα, ακριβώς πάνω στις γραμμές.

Ο ρεπόρτερ, εμφανώς έκπληκτος, έσπευσε κοντά τους και αφού βεβαιώθηκε ότι τα αγόρια ήταν καλά στην υγεία τους, τόνισε ότι το σκηνικό δεν ήταν σκηνοθετημένο!