Τροχαία Αττικής: 4.626 παραβάσεις σε 5 ημέρες – Η ταχύτητα και το αλκοόλ παραμένουν εθνικά σπορ

Η εικόνα στους δρόμους της Αττικής το τελευταίο πενθήμερο συνεχίζει να είναι μια ακτινογραφία της παραβατικότητας, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Από τα ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου 2026, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν τον εξωπραγματικό αριθμό των 4.626 προστίμων σε συνολικά 28.189 ελέγχους.

Φωτογραφία αρχείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ Γ.Α.Δ.Α. / EUROKINISSI)

Η σοκαριστική αναλογία: 1 στους 6 οδηγούς παρανομεί

Αν κοιτάξουμε πίσω από τη γενική στατιστική, αναδύεται μια τρομακτική πραγματικότητα. Με βάση τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, περίπου ένας στους έξι οδηγούς (16%) που σταμάτησε το μπλόκο της Τροχαίας, βρέθηκε με παράβαση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που περιμένεις σε ένα φανάρι, στατιστικά, τουλάιστον ένα από τα οχήματα γύρω σου είτε στερείται εγγράφων, είτε ο οδηγός του βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών, είτε το όχημα είναι τεχνικά ακατάλληλο. Η οδική ασφάλεια στην Αθήνα δεν είναι πλέον ζήτημα τύχης, αλλά μια διαρκής «ρώσικη ρουλέτα».

Η «μεθυσμένη καλημέρα» και το ρίσκο του ΚΤΕΟ

Ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ο χρόνος των ελέγχων. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από τις «πρώτες πρωινές ώρες», γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί από τους 256 οδηγούς που βρέθηκαν θετικοί σε αλκοτέστ, είτε μόλις είχαν βγει από ένα μπαρ, ή πήγαιναν στην εργασία τους έχοντας ακόμη αλκοόλ στο αίμα τους από το προηγούμενο βράδυ.

Φωτογραφία αρχείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ Γ.Α.Δ.Α. / EUROKINISSI)

Την ίδια στιγμή, οι 186 παραβάσεις για ΚΤΕΟ και οι 166 αφαιρέσεις πινακίδων αναδεικνύουν μια πλήρη αδιαφορία για τη συντήρηση και τη νομιμότητα. Σε μια εποχή απόλυτης ψηφιοποίησης (MyAuto), το να κυκλοφορεί κανείς με ένα όχημα που δεν έχει περάσει τεχνικό έλεγχο δεν είναι παράλειψη, είναι συνειδητή απόφαση υποβάθμισης της δημόσιας ασφάλειας.

Είναι πολλοί ή λίγοι οι παραβάτες; Η σύγκριση με το 2025

Αν αναρωτιέσε αν οι 4.600+ παραβάσεις είναι «κανονικότητα», η απάντηση είναι θλιβερή. Πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα του Φεβρουαρίου, οι παραβάσεις κυμαίνονταν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Η αύξηση κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2025 δείχνει ότι παρά την εντατικοποί0ηση των ελέγχων, η συμμόρφωση δεν έρχεται. Αντίθετα, φαίνεται να εδραιώνεται μια κουλτούρα ατιμωρησίας, όπου το πρόστιμο θεωρείται «ατυχία» και όχι συνέπεια μιας επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Φωτογραφία αρχείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ Γ.Α.Δ.Α. / EUROKINISSI)

Γιατί επιμένουμε στο «αλκοόλ και ταχύτητα»;

Η υπερβολική ταχύτητα (359 κλήσεις) και το αλκοόλ παραμένουν οι «πρωταθλητές» των παραβάσεων γιατί συνδέονται με την εσφαλμένη πεποίθηση του «σε μένα δεν θα συμβεί». Η ταχύτητα εκλαμβάνεται συχνά ως επίδειξη ικανότητας, ενώ το αλκοόλ παραμένει κοινωνικά αποδεκτό ακόμα και πριν την οδήγηση.

Tips Οδικής Ασφάλειας: Πώς να αποφύγετε τα πρόστιμα (και τα ατυχήματα)

Το αλκοόλ θέλει χρόνο: Αν κατανάλωσες μεγάλη ποσότητα αλκοόλ το βράδυ, το πρωί μπορεί να είσαι ακόμα πάνω από το όριο. Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 1 ώρα για να μεταβολίσει μια μονάδα αλκοόλ (ένα ποτήρι κρασί ή μία μπύρα). Η λύση μην καταναλώσεις αλκοόλ ή μην οδηγείς.

Ψηφιακός έλεγχος (MyAuto): Μην περιμένεις το χαρτί του ΚΤΕΟ ή της ασφάλειας. Κατέβασε την εφαρμογή Gov.gr Wallet και δες την κατάσταση του οχήματός σου σε δευτερόλεπτα.

Φωτογραφία αρχείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ Γ.Α.Δ.Α. / EUROKINISSI)

Η ταχύτητα «σκοτώνει» και την τσέπη σου: Αν δεν σε νοιάζει το ότι θα προκαλέσεις ατύχημα, τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα στην Αθήνα ξεκινούν από 40€ και φτάνουν τα 350€ με αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Κράνος και Ζώνη: Λέμε τα αυτονόητα αλλά 254 οδηγοί πιάστηκαν χωρίς κράνος. Είναι η παράβαση με το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε περίπτωση πτώσης. Σκέψου πως το πιο μαλακό μέρος που θα ακουμπήσεις πέφτοντας είναι η… άσφαλτος.

Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Τροχαία ξεκαθαρίζει πως οι εξορμήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Ήδη 934 οδηγοί αποχαιρέτησαν το δίπλωμά τους και 20 οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο μέσα σε μόλις 5 ημέρες. Η αστυνόμευση είναι το φρένο, αλλά η παιδεία είναι το τιμόνι που λείπει από τους ελληνικούς δρόμους.