Καβάλα: Μάχη για τη ζωή δίνει 13χρονη - Την παρέσυρε λεωφορείο

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 13χρονη μαθήτρια από την Καβάλα , η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν το κορίτσι επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από λεωφορείο που κινούνταν στην περιοχή.

Η 13χρονη υπέστη σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για τη διακομιδή της στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε τελικά στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.