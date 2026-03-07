Λουτράκι: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συνομηλίκου του

Προφυλακίστηκε ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συνομηλίκου του στο Λουτράκι κατά τη διάρκεια συμπλοκής, στην οποία παρόντες ήταν και άλλοι νεαροί. Μετά την απολογία του 17χρονου ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και οδηγήθηκε στις φυλακές ανηλίκων.



Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, όπως μεταδίδει το loutrakiblog.gr.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν για κατάθεση οι ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ καταθέσεις έδωσαν και νεαροί που τους γνώριζαν και ενδέχεται να έχουν στοιχεία για την υπόθεση.



Παράλληλα, ο 19χρονος τραυματίας από το συμβάν, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.



Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλευόταν στη χειρουργική κλινική, εκτός κινδύνου.

Η μοιραία συνάντηση

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος δράστης που συνελήφθη μαζί με ακόμη 4 άτομα, 19χρονο, δύο 18χρονους και το θύμα συναντήθηκαν σε απομονωμένη περιοχή του Λουτρακίου, στον επαρχιακό δρόμο του Προφήτη Ηλία «προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.



Ανάμεσα στα άτομα ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός και ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε 19χρονο τον οποίο και τραυμάτισε ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο φερόμενος δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο και τράπηκε σε φυγή.



Ο 19χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» είναι το πρόσωπο που υπέδειξε τον 17χρονο δράστη ο οποίος χθες νωρίς το απόγευμα παραδόθηκε στην αστυνομία.

Το θύμα ξάπλωσε στο κρεβάτι του

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο 17χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στον θώρακα μετά την συμπλοκή που έγινε σε απομονωμένη περιοχή του Λουτρακίου επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν τι είχε συμβεί.



Το θύμα φέρεται να ξάπλωσε για να κοιμηθεί και τα ξημερώματα εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση από τον αδελφό του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου.



Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του.