Συνελήφθη 21χρονος για «επικίνδυνη οδήγηση» - Έτρεχε με σχεδόν 200 χιλιόμετρα

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας νεαρός 21 χρονών, για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί «επικίνδυνης οδήγησης».

Ο 21χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημα του, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 197 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ/ώρα, σύμφωνα.

Η υπέρβαση έφτανε τα 97 χλμ/ώρα πάνω από το όριο, με τη μέτρηση να πραγματοποιείται μέσω φορητής συσκευής ελέγχου ταχύτητας RADAR.

Παραβίασε κόκκινο και έκανε αναστροφή

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα, το οποίο κατευθύνθηκε προς την έξοδο Μεταμόρφωσης. Εκεί, ο οδηγός παραβίασε φωτεινό κόκκινο σηματοδότη και προχώρησε σε αναστροφή, αγνοώντας τη ρυθμιστική πινακίδα.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής. Στον οδηγό πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας, όπου κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.