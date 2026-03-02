Χανιά: Έβαλε σειρήνα στο αυτοκίνητο και του πήραν το δίπλωμα - Καλούσε σε αντιπολεμική συγκέντρωση

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, με την Τροχαία της πόλης να αφαιρεί το δίπλωμα για 70 ημέρες σε οδηγό που χρησιμοποιούσε ντουντούκα στο όχημα για να καλέσει στη χθεσινή αντιπολεμική συγκέντρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η χρήση σειρήνας από το όχημα αναστάτωσε τους πολίτες και κινητοποίησε την αστυνομία που του επέβαλε πρόστιμο για αντιποίηση Αρχής.

Από την πλευρά του οδηγού, υποστηρίζεται πως δεν επρόκειτο για χρήση σειρήνας αλλά για τραγούδι χιπ χοπ συγκροτήματος.