Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματία στο κέντρο των Χανίων - Μία σύλληψη από την Αστυνομία

Άγριο επεισόδιο έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στα Χανιά και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Μαργουνίου, στο κέντρο της πόλης όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας στο κεφάλι.



Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr.



Την ίδια ώρα, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.