Αιματηρή συμπλοκή στην Ανάβυσσο: Βρέθηκε άνδρας σοβαρά τραυματισμένος στην κοιλιά με μαχαίρι

Άτομο με σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι βρέθηκε έξω από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος στην Ανάβυσσο. Πρόκειται για άνδρα περίπου 30 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του FLASH, που τραυματίστηκε μετά από συμπλοκή με άτομο πακιστανικής καταγωγής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τον δράστη να αναζητείται.