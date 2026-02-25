Συνελήφθη απατεώνας οδηγός ταξί - Χρέωνε διπλή ταρίφα τους πελάτες

Ένας 59χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς φέρεται να χρέωνε διπλή ταρίφα σε μεσημβρινές διαδρομές, επιβαρύνοντας ανυποψίαστους πολίτες.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ταξίμετρο, διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες ο οδηγός είχε ενεργοποιήσει τουλάχιστον 56 φορές τη διπλή χρέωση, ενώ οι διαδρομές πραγματοποιούνταν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε ώρες που ισχύει η κανονική μονή ταρίφα.

Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.