Ιατροδικαστική εξέταση στην 31χρονη από τον Κολωνό: Δεν ήταν έγκυος, είχε κίρρωση του ήπατος

Ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση της σορού της 31χρονης από τον Κολωνό. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η θανούσα δεν ήταν έγκυος. Επίσης, είχε κίρρωση του ήπατος, με τον ιατροδικαστή να προβαίνει σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να αποφανθεί αν ο θάνατός της προήλθε αποκλειστικά από τα χτυπήματα που είχε ή αν αυτά επιτάχυναν τα συμπτώματα της κίρρωσης και επήλθε το μοιραίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, γείτονες και συγγενείς καταθέτουν ότι η 31χρονη έπεφτε θύμα συστηματικής κακοποίησης. Αναφέρουν, εξάλλου, ότι η ίδια έπινε πολύ αλκοόλ, κυρίως ούζο, κάτι που προκάλεσε και την κίρρωση.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σορό της γυναίκας πολλά αιματώματα, εκχυμώσεις και κακώσεις. Ανάλογα με τις εξελίξεις που θα προκύψουν, υπάρχει πιθανότητα η κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά του συντρόφου της να μετατραπεί σε θανατηφόρο σωματική βλάβη.



Καβγάδες ακούγονταν συχνά από αυτό το σπίτι, ανέφερε γειτόνισσα του ζευγαριού, μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Μια φορά ήρθε η αστυνομία, που είχε φωνάξει εκείνη, ότι την έδειρε. Βράδυ ήταν δεν μπορούσαμε να δούμε, φώναζε και αυτή, φώναζε και αυτός στον δρόμο».



«Γενικά γίνονταν διάφορα», είπε, προσθέτοντας ότι στη γειτονιά «δυστυχώς υπάρχουν και άλλα περιστατικά». «Σπάνε έπιπλα, έρχονται αστυνομίες. Και πολύ φοβάμαι ότι και σε αυτά τα σπίτια μπορεί να μην έχει καλή κατάληξη».



Ο 38χρονος, πάντως, επιμένει μέχρι στιγμής στην εκδοχή του «ατυχήματος».