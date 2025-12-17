«Ρωτήστε τον Παφίλη για τα μπλόκα»

Ένα ενδιαφέρον…συναπάντημα είχε χθες στους διαδρόμους της Βουλής ο πρωθυπουργός, λίγα λεπτά προτού μπει στην Ολομέλεια για το κλείσιμο της συζήτησης για τον προΰπολογισμό.

Σύμφωνα με αυτόπτη…κατάσκοπο της στήλης ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με δημοσιογράφους για το…φλέγον θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή τα αγροτικά μπλόκα και τις προσπάθειες των τελευταίων ωρών για την εκτόνωση τους, όταν έτυχε να περνά από το σημείο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία και προέτρεψε τους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στον βουλευτή του ΚΚΕ σχετικά με την τελική έκβαση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο κ. Παφίλης δέχθηκε χαμογελαστός την πρωθυπουργική πρόκληση υπογραμμίζοντας τη μαζικότητα των εφετινών μπλόκων.

Πάντως, στην κυβέρνηση εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το ραντεβού αποκλιμάκωσης ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους αγρότες είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη της εβδομάδος.