Σε τροχιά κλιμάκωσης οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για τα μπλόκα

Κρίσιμη ημέρα η Πέμπτη (18/12) καθώς την ώρα που οι αγρότες δείχνουν ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα όλης της χώρας, σήμερα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκώνα Σερρών στις 14:00.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την παρουσία τους στα μπλόκα. Το μήνυμα για γενικευμένη κλιμάκωση έστειλαν χθες οι αγρότες της Νίκαιας στη Λάρισα, οι οποίοι συνεδρίασαν και έθεσαν επί τάπητος νέες μορφές πίεσης.

Δηλώνουν έτοιμοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, συνεχίζεται το «φιάσκο» με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ, καθώς –όπως υποστηρίζουν– τα ποσά που πιστώθηκαν ήταν μειωμένα από 10% έως και 40%. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται στη σημερινή σύσκεψη στις Σέρρες να τεθεί πρόταση για πολύωρους αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών, διάρκειας 3 έως 4 ωρών. Όπως τονίζουν οι αγρότες, η κινητοποίησή τους αφορά ζήτημα επιβίωσης, ενώ δηλώνουν έτοιμοι ακόμη και να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στα μπλόκα.

Καθοριστικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος έπαιξε το ζήτημα των πληρωμών. Μέχρι την Τρίτη έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2025 για όσους είχαν λάβει προκαταβολή ή προχώρησαν εγκαίρως σε διορθώσεις, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης –η οποία, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις εμφανίστηκε μειωμένη λόγω ελέγχων. Παράλληλα, επρόκειτο να πληρωθούν και οι νέοι γεωργοί.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών πριν την πίστωση των αντίστοιχων ποσών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τελικά, τα χρήματα άρχισαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των αγροτών το μεσημέρι της Τετάρτης, με το υπουργείο να διαβεβαιώνει ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ότι οι πληρωμές θα ολοκληρώνονταν εντός της ημέρας.

Άνοιξε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Στο μεταξύ, το βράδυ της Τετάρτης οι αγρότες στον Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν εκ νέου τον Μεθοριακό Σταθμό για τη διέλευση των φορτηγών. Νωρίτερα, μετά την απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου, είχαν σχηματιστεί ουρές φορτηγών μήκους έως και 25 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγοί φορτηγών που παρέμεναν ακινητοποιημένοι από τις 11:30 το πρωί στον δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει προσωρινά και η κίνηση των ΙΧ οχημάτων στο ρεύμα προς τη Βουλγαρία.