Συνάντηση Τασούλα - Καραμανλή: Συζήτησαν Κυπριακό και ελληνοτουρκικά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα.

Οι δύο τους συζήτησαν τη ρευστότητα στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και για τα εθνικά ζητήματα, με έμφαση στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, θέματα που σταθερά παρακολουθούν και οι δύο, σύμφωνα με πηγές.

Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή / Eurokinissi

Γνωρίζονται από το 1977, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν πρωτοετής φοιτητής της Νομικής και ο πρώην πρωθυπουργός, τελειόφοιτος της ίδιας σχολής. Η γνωριμία τους έγινε σε εκδήλωση της κυπριακής πρεσβείας για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, γιου του προέδρου της Κύπρου, Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος είχε απαχθεί. Ο Αχιλλέας Κυπριανού ήταν συμφοιτητής τους, στην Νομική.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τασούλας είχε υπηρετήσει στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υφυπουργός Άμυνας, την περίοδο 2007-2009.

Η συνάντηση με τον κ.Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου, ανάμεσα στις οποίες οι πρώην πρωθυπουργοί κατέχουν αυτονοήτως κορυφαία θέση, προσθέτουν οι ίδιες πάντα πηγές.