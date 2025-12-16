Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Τασούλας Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με Τασούλα στο Προεδρικό και με βουλευτές στο Μαξίμου την Τετάρτη

Πρόγραμμα του πρωθυπουργού για Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Eurokinissi
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τετάρτη (17/12) στις 11.00, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Συνόδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

