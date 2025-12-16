Η χαμένη ευκαιρία των αγροτών και το πρόβλημα Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες

Η πραγματικότητα είναι ότι στην πρωθυπουργική έδρα θα ήθελαν διακαώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φύγει για τις Βρυξέλλες την Τετάρτη έχοντας τελειώσει με το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων για λόγους ευνόητους.

Δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο.

Οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχαν μια σαφή και κοινή γραμμή για το εάν θα στείλουν αντιπροσωπεία τους στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι να αναχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης για τη βελγική πρωτεύουσα αφού σήμερα υπάρχει και η μεγάλη κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για τον προϋπολογισμό την οποία στηρίζουν οι αγρότες.

Ο Μητσοτάκης θα ήθελε λοιπόν να πάει στις Βρυξέλλες και να συζητά για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup και όχι για τους αγρότες που εδώ και 20 ημέρες βρίσκονται στους δρόμους.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι αγρότες με το αρχικό «όχι» που είπαν ώστε να γίνει χθες η συνάντησή τους με τον κ. Μητσοτάκη, ίσως να έχασαν μια καλή ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του για το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και να θέσουν τα δικά τους αιτήματα.

Υπό την έννοια ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες στο επερχόμενο Συμβούλιο Κορυφής θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2028 - 2034 στο οποίο υπάρχουν προβλέψεις για την χρηματοδοτική στήριξη στη γεωργία και την αλιεία αλλά και πολλά «ψιλά γράμματα» για τα κονδύλια και τους ελέγχους για το που κατευθύνονται.



