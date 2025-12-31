Μήνυμα Σαμαρά ενόψει του 2026: «Φτάνουν πια τα ψέματα και οι διχασμοί»
«Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.
Πολιτικό μήνυμα ενόψει του νέου έτους έστειλε μέσω ανάρτησης του στα social media, ο Αντώνης Σαμαράς, την Τετάρτη (31/12) παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο 2026 ως ένα έτος το οποίο είναι φορτωμένο με όσα άφησαν μια πληγή αλλά και όσα «πρέπει να διορθώσουμε, χωρίς άλλες δικαιολογίες».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά:
«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες.
Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.
Ζητούμενο η ευθύνη!
Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.
Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας.
Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.
2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!
Για την Ελλάδα της ελπίδας!»