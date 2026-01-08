«Άδειασμα» Καιρίδη από Δένδια με αφορμή το «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» στη Ζωή: «Σας ζητώ συγγνώμη»

Λίγα λεπτά μόνο χρειάστηκαν, αφότου η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας για πρώτη φορά μετά την χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα, προκειμένου να προκληθεί νέο επεισόδιο με τη ΝΔ, το οποίο οδήγησε μάλιστα στο ηχηρό «άδειασμα» του Νίκου Δένδια στον Δημήτρη Καιρίδη.

Όλα άρχισαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε παρατήρηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ζητώντας του να μην κάνει φασαρία από το έδρανο του, με εκείνον, εκτός μικροφώνου, να τονίζει πως βρίσκεται από το πρωί στην Ολομέλεια, αφήνοντας αιχμές στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την απουσία της.

«Ήμουν στη δίκη για τον Βαλυράκη. Εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Εσείς κάνατε τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «καρφώνοντας» τον Δημήτρη Καιρίδη, με αφορμή το επεισόδιο στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πριν τις εορτές.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Καιρίδης είχε επιτεθεί στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη με αφορμή την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση της ακρόασης των εξωκοινοβουλευτικών φορέων.

«Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», ακούστηκε να φωνάζει τότε από τα έδρανα ο Δημήτρης Καιρίδης, με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να ζητά να διαγραφεί η φράση από τα πρακτικά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ωστόσο διαφώνησε με τη διαγραφή, μιλώντας για «αισχρή οίηση» του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

«Σας ζητώ συγνώμη από τη πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή…», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας, «αδειάζοντας» με αυτό τον τρόπο τον Δημήτρη Καιρίδη.

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός...

Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, απάντησε αιχμηρά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. «Δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου και δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός. Δουλίτσες κάνετε εσείς κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ όχι. Ανακαλέσετε την βαρύτατη ύβρη!» ανέφερε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Πρόκειται για πράξη ήθους από τον υπουργό που δεν μπορεί να ταυτιστεί με όσα εκστομίζονται. Τον τιμά», υπήρξε το σχόλιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την παρέμβαση Δένδια.

«Στήσατε σόου κυρία Κωνσταντοπούλου, προσπαθώντας τι; Να κερδίσετε την εύνοια του Δένδια; Προς τι το καραγκιοζιλίκι; Η εκπρόσωπος σας στην επιτροπή να βρίζει ενώ εσείς χάιδευετε…», ανταπάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης, ζητώντας σε κάθε περίπτωση να διαγραφή η φράση του από τα πρακτικά.