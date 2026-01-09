Καιρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Είναι υβριστής, όχι πολιτικός» - «Καλοπροαίρετη η παρέμβαση Δένδια»

«Είναι υβριστής και όχι πολιτικός», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης για το λεκτικό επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν όρια στην αστική ευγένεια».

Συγκεκριμένα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (9/1) στο Action24, είπε: «Κοιτάξτε, με την κυρία Κωνσταντοπούλου το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι πολιτικός, παριστάνει. Κατά βάση είναι ένας υβριστής επαγγελματίας και καθ' έξιν υβριστής του κοινοβουλευτισμού».

Στην τοποθέτηση ότι αποτελεί αρχηγό κόμματος που έχει ψηφιστεί από τον λαό, ο κ. Καιρίδης απάντησε: «Πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι εμείς. Να αναρωτηθούμε γιατί έφτασαν οι Έλληνες, εννοώ εμείς τα κόμματα εξουσίας, γιατί επιτρέψαμε και γιατί οι Έλληνες έφτασαν να στέλνουν ένα τέτοιο άτομο στη Βουλή ως αρχηγό κόμματος, που προπηλακίζει διαρκώς, και ακαταπαύστως, αποτελεί την επιτομή της χυδεότητας».

Αναφορικά με την επίμαχη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου», παραδέχθηκε πως δεν είναι «αστική συμπεριφορά» και έγινε με χιούμορ. «Δεν απευθυνόμουν καν στην ίδια. Γύρισα το κεφάλι μου για να εκτονώσουμε την κατάσταση. Όταν λέει κάποιος, αρχηγός κόμματος, ότι εμείς κάνουμε δουλίτσες και βρώμικες δουλίτσες, η αστική ευγένεια δεν είναι ατελείωτη. Υπάρχουν όρια στην αστική ευγένεια».

Επίσης, ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε «λάθος» την αναφορά του στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «γιατί αλλάζει τη συζήτηση» ενώ χαρακτήρισε «καλοπροαίρετη» την παρέμβαση του Νίκου Δένδια.

Είπε ακόμη πως κάποιοι ενοχλούνται από τη στροφή της Κύπρου προς τη Δύση και προέβλεψε ότι ακολουθεί και η οικονομική χρεοκοπία της επανάστασης στο Ιράν.