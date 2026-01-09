Νέα «καρφιά» Καιρίδη για Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές»

Στο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και την παρέμβαση του Νίκου Δένδια, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του το πρωί της Παρασκευής (9/1) ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές» είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Καιρίδης μετά το χθεσινό επεισόδιο που έκανε τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να απολογηθεί εκ μέρους του ζητώντας συγγνώμη από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα, αναφορικά με την παρέμβαση του Νίκου Δένδια μετά το επεισόδιο, ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή. Το έκανε καλοπροαίρετα. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».

«Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός»

Όσον αφορά τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες στη Βουλή, ο κ. Καιρίδης ανέφερε: «Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες […]. Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

Σχετικά το «άσε μας κουκλίτσα μου» προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε: «Το ”βρώμικες δουλειές” είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με τη πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές».

Για το πώς έγινε το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας, εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά- μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά.

Λοιπόν ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία». «Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές», συμπλήρωσε.

«Ήταν λάθος αλλά το είπα στον αέρα για εκτόνωση»

Παράλληλα, σε νέα του παρέμβαση αυτή τη φορά στον «αέρα» του Open, ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε για το χθεσινό επεισόδιο πως «Ήταν λάθος, αλλά το είπα στον αέρα για εκτόνωση».

Ο κ. Καιρίδης πρόσθεσε ότι «δεν είναι πολιτικός η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι κατ΄ επάγγελμα υβριστής. Όλοι ξέρουμε τον ρόλο της».

Σχετικά με την παρέμβαση του υπουργού Άμυνας μετά το επεισόδιο, ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι «τον πρώτο λόγο στη Βουλή τον έχουν οι βουλευτές. Ο κ. Δένδιας το έκανε καλοπροαίρετα, οι υπουργοί είναι εκεί με την ψήφο των βουλευτών».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν μπορεί να ανακαλέσει στην τάξη τον πρόεδρο της Επιτροπής», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «η κυβέρνηση είναι μια γροθιά».