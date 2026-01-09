Εάν διαβάσετε προσεκτικά τον έντονο διάλογο που είχαν στο καφενείο της βουλής θα αντιληφθείτε με μεγάλη ευκολία ότι πραγματικά κάτι τρέχει με τον Καιρίδη.

Δεν είναι μόνο το ότι πήγε να ζητήσει, περίπου, τον λόγο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας που έσπευσε να τον μαζέψει στην Ολομέλεια λίγο πριν κάνει «ηρωίδα» την Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε προς τον κ. Δένδια.

«Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος» είπε στον συνομιλητή του, όπως συμφώνησαν όλα τα ρεπορτάζ όταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε το αυτονόητο: Εκείνος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Ποιος ξέρει τι εικόνα έχει σχηματίσει στο μυαλό του για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Και δείτε: Λίγη ώρα νωρίτερα στην ομιλία του με στόμφο είχε πλέξει το εγκώμιο του κ. Δένδια που έφερε προς ψήφιση στη βουλή ένα τόσο δύσκολο νομοσχέδιο αδιαφορώντας για τις όποιες αντιδράσεις μπροστά σε αυτό που η κυβέρνηση (;) θεωρεί σωστό για το στράτευμα.

Είχε προηγηθεί το σόου του πριν από μόλις λίγες ημέρες στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων όταν μπροστά σε εκπροσώπους από τις ομοσπονδίες των στρατιωτικών έστησε επεισόδιο με τον Δαβάκη γιατί... έλειπε ο Δένδιας από τη συνεδρίαση.

Νευρικότητα και τσίτα.

Κανείς δεν ξέρει. Όχι τίποτα άλλο, έρχεται και ανασχηματισμός.