Θερμό τετ α τετ Δένδια-Καιρίδη: «Εκπροσωπώ την κυβέρνηση» - «Είσαι παιδαγωγός; Δεν είμαι Μπογδάνος»

Λίγη ώρα μετά το «θερμό» επεισόδιο στην Ολομέλεια, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Καιρίδη και την επέμβαση του Νίκου Δένδια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε τετ α τετ με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ στο καφενείο, μπροστά σε βουλευτές και δημοσιογράφους.

Ο Δημήτρης Καιρίδης κάθισε στο τραπέζι του υπουργού, λέγοντάς του πως «δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό», με τον Νίκο Δένδια να του επισημαίνει πως του έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να απαντήσει.

«Εάν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος», ανταπάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης και τότε ο Νίκος Δένδιας του επεσήμανε πως εκείνος εκπροσωπεί την κυβέρνηση, συνιστώντας του να ηρεμήσει και να σκεφτεί όλα όσα έγιναν.

«Κάτσε ησύχασε και σκέψου το»

Ο διάλογος των δύο ανδρών είναι χαρακτηριστικός:

Νίκος Δενδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε...

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό...

Νίκος Δένδιας: Είσαι καλά; Σου άφησα δυόμιση λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.

Δημήτρης Καιρίδης: Εάν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος!

Νίκος Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.

Δημήτρης Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικος εκπρόσωπος.

Νίκος Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το…

Οι δυο άνδρες πάντως, μετά την παραπάνω στιχομυθία, απομακρύνθηκαν από το πηγαδάκι και συζήτησαν κατ' ιδίαν σε καλό κλίμα μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.