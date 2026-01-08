Σκληρά «πυρά» Ανδρουλάκη: «Τσίρκο η κυβέρνηση, εκθέτετε τη χώρα»

Πεδίον δόξης λαμπρόν για σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση προσφέρει στον Νίκο Ανδρουλάκη το αγροτικό ζήτημα, αλλά και η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει από βήματος Ολομέλειας πως υιοθετούνται πρακτικές που απέχουν από τις αρχές του διεθνούς δικαίου και πως οι εθνικές κόκκινες γραμμές μπαίνουν σε παιχνίδια προσωπικών στρατηγικών επιλογών.

«Δεν υπάρχουν καλά ή κακά καθεστώτα κύριοι της ΝΔ και της Αριστεράς. Όταν καταπατώνται δημοκρατικά δικαιώματα, η καταδίκη είναι καθαρή, δεν έχουμε ιδεολογίες, ούτε υπηρετούμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο α λα καρτ σεβασμός του Κράτους Δικαίου δεν είναι επιλογή για μας, εκτίθεται η χώρα», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως «τσίρκο», μιλώντας για «επικίνδυνη διγλωσσία».



«Ποιος είχε δίκιο τελικά; Ο Συρίγος που δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε πλήρη εικόνα όταν έκανε τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ή οι Γεωργιάδης και Βορίδης, η ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός σας, που του έδωσαν συγχαρητήρια για τη στάση του;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας πως η αρχική ανάρτηση του πρωθυπουργού συνιστά «επικίνδυνη διολίσθηση» και «αποδυναμώνει το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας μας».



Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων για το οποίο το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας που απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα και κλονίζει τη συγκρότηση του στρατεύματος. «Δεν μπορούμε να σωπάσουμε ούτε να συναινέσουμε», ανέφερε.



Όσο για το αγροτικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πραγματικό διάλογο με τους παραγωγούς, διερωτώμενος «πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν οι αγρότες;» και επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, για 7 λεπτά την κιλοβατώρα χωρίς αστερίσκους.