Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ‘80

Με την αντιπολίτευση, άπασα, να ασκεί οξεία κριτική και να μη στηρίζει τις προωθούμενες αλλαγές, ψηφίζεται το μεσημέρι το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρεμβαίνοντας εκ νέου στη μαραθώνια διήμερη συνεδρίαση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απέρριψε την κριτική των κομμάτων περί υποβάθμισης των υπαξιωματικών.

«Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ‘80», υπήρξε η απάντηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος αντέτεινε πως η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών.

«Εσείς θέλετε την άνευ αξιολόγησης χορήγηση βαθμών χωρίς αντίκρισμα! Σαν να πρέπει να ντρέπεται κανείς να είναι υπαξιωματικός και να πρέπει να κρυφτεί πίσω από γαλόνια αξιωματικού! Αυτό είναι υποβάθμιση!», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας πως η ΝΔ αναλαμβάνει την ευθύνη για τα κακώς κείμενα, εν αντιθέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ωστόσο καταψηφίζει, καταγγέλλοντας ριζική ανατροπή των όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να καταθέτουν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας η οποία θα διεξαχθεί το μεσημέρι.