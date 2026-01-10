Νέο βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις: Ψηφίστηκε ο «Χάρτης Μετάβασης», στα δικαστήρια η συνέχεια

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιοτου υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», ανοίγοντας τον δρόμο για σαρωτικές αλλαγές στη σταδιοδρομική και βαθμολογική εξέλιξη όλων των στελεχών, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Ωστόσο, η αντίδραση από την πλευρά των ενστόλων είναι ήδη έντονη. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών- ΠΟΜΕΝΣ κάνει λόγο για ένα βαθμολόγιο που διατηρεί σοβαρές αδικίες και στρεβλώσεις, ξεκαθαρίζοντας πως οι διορθώσεις που έγιναν την τελευταία στιγμή δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος.

«Σημειακές αλλαγές, όχι λύσεις»

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο τεκμηριωμένος αγώνας που προηγήθηκε –με νομικά και συνταγματικά επιχειρήματα– οδήγησε μόνο σε περιορισμένες τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου. Τροποποιήσεις που, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει πρώτα να αποτυπωθούν στο τελικό κείμενο του νόμου για να αξιολογηθεί η πραγματική τους βαρύτητα.



Το συμπέρασμα πάντως είναι ξεκάθαρο: τα βασικά αιτήματα των στελεχών δεν ικανοποιήθηκαν. Οι αδικίες παραμένουν, και μάλιστα σε κρίσιμα σημεία της βαθμολογικής εξέλιξης, γεγονός που προαναγγέλλει συνέχιση της σύγκρουσης.

Προσφυγές στο ΣτΕ και «επόμενη μέρα»

Η ΠΟΜΕΝΣ δηλώνει ότι πλέον το βάρος πέφτει στις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου και θα εξειδικεύουν το νέο σύστημα προαγωγών. Με το που θα δημοσιευθούν, η Ομοσπονδία προτίθεται να κινηθεί άμεσα δικαστικά, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παράλληλα, καλεί τα μέλη της σε επαγρύπνηση, καθώς –όπως προειδοποιεί– σύντομα θα ξεκινήσουν συντονισμένες νομικές ενέργειες για τα στελέχη που παραλείπονται από τις προαγωγές του τρέχοντος έτους, ανεξαρτήτως θεσμού προέλευσης και έτους εισαγωγής.

«Ο αγώνας συνεχίζεται»

Το μήνυμα της Ομοσπονδίας είναι σαφές και χωρίς ωραιοποιήσεις: η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν κλείνει το θέμα, αντιθέτως ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Όπως τονίζεται, ο αγώνας θα δοθεί «μέχρι τέλους», χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα μέλη της, με το βάρος πλέον να μεταφέρεται από την πολιτική σκηνή στις δικαστικές αίθουσες.



Με απλά λόγια, ο «Χάρτης Μετάβασης» ψηφίστηκε, αλλά για χιλιάδες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η μάχη για δικαιοσύνη στη σταδιοδρομία τους μόλις ξεκίνησε.