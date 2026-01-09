Βουλή: Με 160 «ναι» ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ και ορισμένων ανεξάρτητων, «πέρασε» από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.



Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές και καταψηφίστηκε από 134 βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».



Η ονομαστική ψηφοφορία προκλήθηκε με αίτημα του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, με τον Νίκο Δένδια, κλείνοντας τη διήμερη συζήτηση να σχολιάζει πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν τη χώρα «δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης» και δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο.