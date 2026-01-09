Δένδιας: Η τουρκική θέση απειλεί τα σύνορα – Να μη βρεθεί πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το ’74

Σαφή μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός της χώρας έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως η κυβέρνηση «θα φροντίσει ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη» και πως θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε «ο παρών Έλληνας πρωθυπουργός ή οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός στο μέλλον, να μην βρεθεί στην ίδια δυσχερή θέση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974 και να μην μπορεί να αντιδράσει απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα».

«Η τουρκική θέση οδηγεί σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του ελληνισμού»

Με το βλέμμα στραμμένο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε πως πρέπει να ακουστεί και έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας ότι η τουρκική θέση είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο.



«Η θέση ότι τα ελληνικά νησιά κάθονται επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας, εαν συνδυαστεί με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, οδηγεί σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του ελληνισμού. Η επιδίωξη της πατρίδας μας που ουδέν διεκδικεί, δεν απειλεί και δεν θέλει να αναθεωρήσει, στα παρόντα γεωγραφικά και συνταγματικά μας σύνορα, δεν είναι συμβατή με την τουρκική επιδίωξη», σημείωσε, ρίχνοντας «καρφιά» στην αντιπολίτευση η οποία επιλέγει αντί την ομοψυχία και την ομόνοια, τον «φατριασμό» και την προσπάθεια για την τελευταία ψήφο όποιου δυσαρεστείται με τη λήψη αναγκαίων μέτρων.



Ο Νίκος Δένδιας έκλεισε με την ομιλία του την μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπεραμυνόμενος των «απολύτως απαραίτητων» αλλαγών, «όχι επειδή προετοιμάζουμε πολέμους, μακριά από εμάς, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας», όπως σημείωσε.



«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, το είπε βουλευτής της αντιπολίτευσης, ο ναύαρχος Αποστολάκης», τόνισε και σχολίασε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν τη χώρα «δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης» και δεν ψηφίζουν το νομοσχέδιο.



Την ίδια στιγμή, ευχαρίστησε τους βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι όπως είπε, εν γνώσει του πολιτικού κόστους και με τους αγρότες στο δρόμο, είναι εδώ να στηρίξουν το νομοσχέδιο. «Έτσι φτιάχνονται τα κράτη και τα έθνη, όχι με του εκ του ασφαλούς στήριξη ορισμένων στρατιωτικών που διαμαρτύρονται. Έτσι δεν πάμε πουθενά», πρόσθεσε.

Το σχόλιο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σχολίασε πως «επανειλημμένως υποστηρίχθηκε εδώ μέσα πως ο πρωθυπουργός μετέβαλε την πάγια ελληνική πολιτική ως προς το διεθνές δίκαιο, σας κατέθεσα έγγραφα που αποδεικνύουν προδήλως το αντίθετο», προσθέτοντας πως η θέση της Ελλάδας κατ’ εντολή του πρωθυπουργού διατυπώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και «όλα τα υπόλοιπα εκ του περιττού και βλαπτικά για τη χώρα».



Σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που έλαβε το υπουργείο και συνολικώς η κυβέρνηση ανέφερε πως «παλεύουμε για πιο δίκαιη κοινωνία, αυτά που κάνουμε οδηγούν προς μια πιο δίκαιη κοινωνία. Όχι σε κοινωνίες δύο ή πολλών ταχυτήτων, είμαστε λαϊκό κόμμα που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν κωφεύει στην ακρίβεια, όλα αυτά μπορούμε να τα παλέψουμε».