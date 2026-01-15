Ραντεβού τον Φεβρουάριο: Ο Φιντάν «κλείδωσε» τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν



Σε τροχιά νέας συνάντησης κορυφής βρίσκονται Αθήνα και Άγκυρα, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, να επιβεβαιώνει πως οι δύο ηγέτες προγραμματίζουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εντός του Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού.

Ο Χακάν Φιντάν, με νέες δηλώσεις του, έδωσε το στίγμα των προθέσεων της Άγκυρας, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των επαφών του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τη σύντομη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Παρίσι.

Ραντεβού πριν το Ραμαζάνι



Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, η προετοιμασία για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία ή της συνάντησης των δύο ηγετών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Εργαζόμαστε για τη συνάντηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο. Μίλησα ξανά με τον αξιότιμο φίλο μου (σ.σ. Γιώργο Γεραπετρίτη) πρόσφατα. Στο Παρίσι, είχαμε μια σύντομη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη και συζητήθηκε αυτό το θέμα», ανέφερε ο Φιντάν, τονίζοντας πως πρόθεση του Τούρκου Προέδρου είναι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση «το συντομότερο δυνατό».

Το Αιγαίο στο τραπέζι: «Δεν θα φύγουμε αν δεν λυθεί το πρόβλημα»



Ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα άμεσος όσον αφορά την ατζέντα των συζητήσεων, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των διεκδικήσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο.



«Θα καθίσουμε με την πρόθεση και τη θέληση να λύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα και δεν θα φύγουμε από το τραπέζι μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή είναι η λύση στο Αιγαίο, πρωτίστως του ίδιου του Αιγαίου. Έχουμε ξεκάθαρη στάση για τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το «μεγάλο όραμα» του Ερντογάν για οριστική διευθέτηση.

Τα «καρφιά» για την ελληνική εσωτερική πολιτική



Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να εξαπολύσει αιχμές για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί το βασικό εμπόδιο για μια συμφωνία.



«Δεν έχω πρόθεση να μεταθέσω την ευθύνη, αλλά το έχω ξαναπεί: Οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν σε κανέναν πολιτικό ηγέτη να λύσει εύκολα αυτό το ζήτημα και να το εγκρίνει», σημείωσε ο Φιντάν, επιχειρώντας να εμφανίσει την ελληνική πλευρά ως «δέσμια» του πολιτικού κόστους.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης του Φεβρουαρίου έρχεται σε μια στιγμή που η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των «ήρεμων νερών», χωρίς όμως να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της για τη μία και μοναδική διαφορά προς επίλυση: την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.