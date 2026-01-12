Κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά - Μίλησαν Γεραπετρίτης και Φιντάν

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται εκ νέου στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η συζήτηση των δύο ανδρών περιεστράφη γύρω από τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Όπως σας είχε ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα το flash.gr, υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο πλευρών βρέθηκαν σε διαδικασία ανταλλαγής ημερομηνιών, προκειμένου να «κλειδώσει» το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος Τουρκίας στη Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκκρεμούσε μία επικοινωνία ανάμεσα στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών, καθώς από τις πρώτες διαβουλεύσεις δεν κατεγράφη σύμπτωση στα προγράμματα Μητσοτάκη και Ερντογάν.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωναν τις προηγούμενες ώρες στον flash.gr ότι Αθήνα και Άγκυρα εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη, κοινή διαθέσιμη ημερομηνία εντός του α 15μέρου του Φεβρουαρίου, καθώς στις 17 του ιδίου μήνα ξεκινά το Ραμαζάνι. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδος και Τουρκίας ανοίγουν τον βηματισμό τους, ώστε να πραγματοποιηθεί το ραντεβού, που καθυστερεί εδώ και αρκετούς μήνες και στοχεύει να…ξεπαγώσει σε επίπεδο κορυφής τον Ελληνοτουρκικό διάλογο.