Μητσοτάκης - Ερντογάν: Ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν (ακόμα) ημερομηνία για τον Φεβρουάριο

Παρά την υφέρπουσα και σε κάθε περίπτωση ελεγχόμενη ( ακόμη ) ένταση, που καταγράφεται εσχάτως στα ελληνοτουρκικά εξ αιτίας του εκνευρισμού της Άγκυρας για τον αποκλεισμό της από το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE αλλά και την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος – Ισραήλ, οι δύο κυβερνήσεις εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στο project της πραγματοποίησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας στην Άγκυρα.

Υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή μου έλεγε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη στη διαδικασία ανταλλαγής ημερομηνιών για το διάστημα του πρώτου 15μέρου του Φεβρουαρίου. Οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν ότι προς το παρόν οι διαθέσιμες ημερομηνίες των δύο πλευρών δε συμπίπτουν, ωστόσο, όπως λέγεται από την Αθήνα, καταγράφεται προς ώρας η κοινή βούληση να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια, ώστε να ταιριάξει τελικώς το πρόγραμμα των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν και να ξεπαγώσει σε επίπεδο κορυφής στο αμέσως προσεχές διάστημα ο ελληνοτουρκικός διάλογος.

