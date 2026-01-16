Γεραπετρίτης από Βουλή: «Έρχεται επέκταση των χωρικών υδάτων και Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ»

Κατηγορηματικός ότι τα θέματα κυριαρχίας θα είναι εκτός ατζέντας κατά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, εμφανίστηκε από βήματος Ολομέλειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προαναγγέλλοντας ταυτοχρόνως πως «έρχεται το Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ», καθώς και η επέκταση των χωρικών υδάτων.

Απαντώντας σε επερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών για τα εθνικά ζητήματα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δεσμεύτηκε πως τα θέματα κυριαρχίας της χώρας θα παραμείνουν εκτός συζήτησης.

«Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος», όπως είπε αναφερόμενος στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο οποίος κατά τον ίδιο έχει παράξει αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, με τη δραματική μείωση των παραβιάσεων και των μεταναστευτικών ροών.



«Έρχεται το Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ και η επέκταση των χωρικών υδάτων»



Αναφερόμενος στις παράνομες τουρκικές αξιώσεις, τόνισε πως η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη, και πλέον έχει επιχειρήματα, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. «Αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, καθώς κατοχυρώνουν την κυριαρχία και αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση της άλλης πλευράς» υπογράμμισε.

Σε αυτό το φόντο, ο υπουργός προανήγγειλε την επέκταση των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. «Το Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ έρχεται, και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης έκανε έστω και ένα από αυτά που σας λέω; Αυτή είναι ατολμία που μας κατηγορείτε;» διερωτήθηκε.



Επικίνδυνος ο αντιπολιτευτικός οίστρος



Ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε και τα περί μινιμαλιστικών θέσεων, σχολιάζοντας πως ο αντιπολιτευτικός οίστρος είναι απολύτως επικίνδυνος. «Όχι μόνο έχουμε αυξήσει το διεθνές αποτύπωμα, αλλά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εαν θέλετε να μειώνετε τη μεγάλη ισχύ της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την ως χρήσιμο ηλίθιο, αυτή είναι μια αυτοχειριακή τοποθέτηση. Να είμαστε πιο προσεκτικοί», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε εντωμεταξύ τα περί «εγκατάλειψης» της Κύπρου, ζητώντας από τους βουλευτές να ανακαλέσουν την τοποθέτηση «όνειδο», τονίζοντας μάλιστα πως στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ακόμη μια συζήτηση στον ΟΗΕ και ξεκαθαρίζοντας πως το πλαίσιο των συζητήσεων είναι ένα και μόνο, στη βάση των ψηφισμάτων για διζωνική - δικοινοτική ομοσπονδία. Όσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, υποστήριξε πως η Ελλάδα στηρίζει το έργο αμέριστα και χωρίς ενδοιασμό.

Απαντώντας δε στα περί εγκατάλειψης του διεθνούς δικαίου, επέμεινε πως η Ελλάδα παραμένει πιστή στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του, υποστηρίζοντας πως η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα υπήρξε η πιο προωθημένη από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο ηγέτη, καθώς τόνισε πως θα αξιολογηθούν τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται.



Κριτική από την αντιπολίτευση



Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως ο μόνος ασφαλής χάρτης είναι το διεθνές δίκαιο, επιμένοντας πως η δήλωση Μητσοτάκη υπήρξε «βαθύτατα προβληματική», ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ζήτησε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώσει το Σώμα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν καθώς και να δεσμευτεί πως δεν θα συζητηθούν θέματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η χώρα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων - Δεν συζητάμε σήμερα για θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα



Κατά τη δευτερολογία του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέμεινε πως «η κυριαρχία μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τελεία», εξήγησε ωστόσο πως τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι εκ του διεθνούς δικαίου (UNCLOS) αντικείμενο συζήτησης σε χώρες με παρακείμενες ακτές ώστε να υπάρχει οριοθέτηση. Ξεκαθάρισε μάλιστα, πως η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων.



«Αναφερθήκατε στο ζήτημα της κόκκινης γραμμής. Σήμερα η κυριαρχία μας είναι στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, επεκτάθηκε η κυριαρχία μας στα 12 ναυτικά μίλια έως το Ταίναρο. Η χώρα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο», ανέφερε αρχικώς.

Επανερχόμενος στο θέμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Κυριαρχία δεν συζητάμε. Τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι όμως αντικείμενο συζήτησης. Σήμερα ωστόσο δεν συζητάμε για θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα. Σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της συζήτησης αυτής, κι αυτό διότι εμείς επιμένουμε πως μόνο ένα μόνο θέμα υπάρχει στο τραπέζι, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ η Τουρκία βάζει και άλλα ζητήματα». Όσο για την Κύπρο, σχολίασε πως δέχεται υβριδική επίθεση σε σχέση με προεδρία της, ενημερώνοντας πως το Σάββατο θα την επισκεφτεί προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Βασιλείου και την Κυριακή θα βρεθεί στην Αίγυπτο για την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου.