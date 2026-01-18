Γεραπετρίτης από Κάιρο: Πρότυπο η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε σαφές μήνυμα υπέρ της διπλωματίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της Τριμερούς Συνάντησης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου στο Κάιρο. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας και οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θαλάσσια ασφάλεια, με τους τρεις Υπουργούς να υπογραμμίζουν την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS). Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, σημειώνοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα, ειδικά ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παράλληλα, οι τρεις πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε τομείς όπως η ενέργεια και καινοτομία, η οικονομία και το εμπόριο και η διαχείριση τη παράνομης μετανάστευσης.

«Οραματιζόμαστε τη Μεσόγειο όχι ως μια περιοχή καταδικασμένη σε συγκρούσεις, αλλά ως μια περιοχή ειρηνικής συνύπαρξης», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός, ευχαριστώντας τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, για τη φιλοξενία και ευχόμενος καλή επιτυχία στην Κύπρο για την επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει προσκληθεί ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. «Επιβεβαιώνω ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα. Όπως γνωρίζετε, η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος, ψήφισε θετικά. Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και, στο πλαίσιο αυτό, θα συντονιστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλους σημαντικούς φίλους και συμμάχους, όπως η Αίγυπτος».