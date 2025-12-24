Γεραπετρίτης: Συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους προκειμένου να προλαμβάνονται πιθανές εντάσεις και κρίσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η πολιτική των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών» «είναι μια θεμελιώδης επιλογή του πρωθυπουργού», η οποία έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κερδίσει χρόνο «να ανασυνταχθεί τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε αυτόν της οικονομίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών στην Άγκυρα όπου και αναμένεται να συναντηθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Προετοιμάζεται η ατζέντα του Συμβουλίου

Η ατζέντα του Συμβουλίου, θα προετοιμαστεί στον επόμενο γύρο του πολιτικού διαλόγου και της «θετικής ατζέντας», οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οι «θεμελιώδεις, υποκείμενες» διαφορές, με αιχμή την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, παραμένουν, «αλλά αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τις δύο πλευρές να συναντώνται και να συνομιλούν».

«Διαφαίνεται ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε σε μια οριστική λύση μεγάλων θεμάτων μας», ανέφερε και προσέθεσε πως «έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά το τελευταίο μίλι είναι το πιο δύσκολο».

Σημείωσε δε πως το γεγονός ότι δε βρέθηκαν μέχρι στιγμής Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι υπάρχει κρίση στη σχέση τους, όπως δεν θα ίσχυε απαραίτητα και το αντίθετο και τόνισε πως θα πρέπει να επέλθει μια κανονικότητα στις συναντήσεις.

«Δε θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε και τόνισε πως «σήμερα η Ελλάδα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί από θέση ισότιμη αν όχι ισχύος».